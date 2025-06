Animali narranti. Sabato a teatro con i bambini

Appuntamento sabato con la sezione Kids della rassegna di narrazione e arte "Animali narranti. Tane di parole per grandi e piccini", organizzata da Spazio Mumu/Acquario della Memoria in collaborazione con l’associazione VivaVoce: la compagnia TeatroViola porta in scena alle 18 alle 21 una rielaborazione di una delle favole al telefono di Gianni Rodari, "Martina testadura" liberamente ispirata a "La strada che non portava in nessun posto". "Lo spettacolo racconta le avventure di Martina - racconta Federica Migliotti, attrice e regista della compagnia TeatroViola - bambina curiosa e determinata, che un giorno decide di andare a scoprire dove porti la strada di cui da sempre in paese si dice non vada da nessuna parte: un viaggio avventuroso verso un mondo fantastico, come ogni fiaba che si rispetti, con antagonisti, prove da superare, aiutanti e la giusta ricompensa finale".

Il pomeriggio prevede anche un laboratorio creativo per bambini, alle 17, incentrato su le "Favole al telefono" di Rodari a cura di VivaVoce. Per le famiglie interessate c’è anche la possibilità di rimanere a cena. La sezione Kids torna anche il 14 giugno con lo spettacolo itinerante a cura di VivaVoce "La bicicletta gialla" tratto dall’omonimo albo illustrato di Matteo Pelliti con le illustrazioni di Riccardo Guasco, edito da Topipittori. Il pubblico parteciperà allo spettacolo attraversando in bicicletta tre parchi cittadini: Parco Mau, Parco delle Concette, Parco Vecchi Macelli. Sono previste tre partenze: alle 16, alle 17 e alle 18 con ritrovo alla Biblioteca Sms dove i partecipanti troveranno una zona allestita con una selezione di titoli per grandi e piccoli a tema bicicletta, a cura della biblioteca, e riceveranno le istruzioni per il percorso oltre a un piccolo quadernino su cui mettere i timbri che verranno rilasciati a ogni tappa.

Accompagneranno il pubblico di ciclisti i volontari della Fiab, mentre le letture dei versi in ottava rima e la messa in scena del racconto saranno a cura degli attori di VivaVoce. Al termine merenda offerta e incontro con l’autore del testo. Sono previsti abbonamenti e sconti partecipando a entrambi gli spettacoli. Per informazioni e prenotazioni www.spaziomumu.com.