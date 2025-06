La Libreria Feltrinelli presenta ‘Continuate in ciò che è giusto. Storia di Alexander Langer’ il 6 giugno alle 17.30. Il libro di Alessandro Raveggi, per i tipi di Bompiani, restituisce la ricchezza inquieta, la profonda modernità e l’energia visionaria di Alexander Langer, instancabile attivista politico e culturale più volte ricordato anche a Pisa. L’autore, che sarà introdotto da Antonio Celano, "non si propone tanto", come scrive nel libro, "di rispettare la linearità del percorso biografico di Alexander Langer, quanto di coglierne l’essenza" più duratura attraverso uno stile, a Raveggi molto congeniale, capace di mescolare e dosare il taglio saggistico con la narrazione letteraria.

Nato in Alto Adige nel 1946 e morto suicida a Firenze quarantanove anni dopo, Langer, di origini ebraiche, ma di formazione cattolica, è stato in fervido ascolto di tutte le esperienze più radicali del suo tempo – dalla fede di don Milani alla militanza per Lotta Continua – e instancabile promotore del dialogo tra i popoli altoatesini. Pacifista, ecologista, Langer è stato uno dei fondatori del partito dei Verdi italiani, europeista ed eurodeputato. A trent’anni dalla sua scomparsa, Raveggi ripercorre con grande lucidità e acutezza, la storia di un profeta disperato e pieno di speranza che ha creduto nella possibilità di un’umanità multilingue e capace di valicare muri e frontiere.