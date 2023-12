COP 28: la Scuola Sant’Anna per il terzo anno consecutivo è observer organisation

Pisa, 5 dicembre 2023 - Per il terzo anno consecutivo la Scuola Superiore Sant’Anna è accreditata come observer organisation alla “Conferenza delle Parti” (COP 28) delle Nazioni Unite sul Clima, in programma a Dubai, negli Emirati Arabi, dal 30 novembre al 12 dicembre. Leader dei governi mondiali, della società civile, dell'industria e della finanza si riuniscono per fare il punto sulla situazione climatica e valutare i progressi, a livello globale, in merito all'Accordo di Parigi nel 2015. La delegazione della Scuola Superiore Sant’Anna è formata da docenti, ricercatrici e ricercatori, dottorande e dottorandi degli Istituti di Management, Dirpolis e TeCIP, e del Centro di ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima. La partecipazione alla COP28 rappresenta una importante occasione di confronto per le ricercatrici e i ricercatori della Scuola Superiore Sant’Anna. La conferenza tocca molti temi di ricerca condotti dalla Scuola: il raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, altri numerosi accordi transnazionali, il concreto avvio della transizione energetica a livello sistemico, il finanziamento pubblico e privato per la mitigazione e l’adattamento (in particolare, il fondo loss and damage per i paesi influenzati dagli impatti del cambiamento climatico), il resoconto sulle azioni che ogni Stato ha compiuto per il clima, il ruolo in questa sfida della scienza, degli enti locali e delle città.

Nello specifico, la delegazione, oltre alla partecipazione alle negoziazioni, contribuisce alla discussione sulla sostenibilità ambientale, sull'economia circolare nella transizione energetica e nelle filiere industriali, all'adattamento al cambiamento climático e il ruolo delle città, gestione delle strategie di decarbonizzazione delle filiere, transizione energetica ed il ruolo dell'idrogeno, sulla politica agricola e sostenibilità agroalimentare, sull’importanza della protezione e sul ripristino della biodiversità, sul concetto di giustizia climatica, e, in generale, sul ruolo delle istituzioni nella lotta al cambiamento climatico. Gli interventi della Scuola Superiore Sant’Anna Nello specifico, la delegazione della Scuola Sant’Anna è formata da: Marco Frey, Alberto Pirni, Alessio Novi, Vittorio Garibbo, Margherita Tranchina, Giovanni Del Re, Owais Khan, Giorgia Condomitti, Domenico Mecca, Manav Khanna, Daniele Barbone, Giulia Condomitti, Binyam Mekonnen Adera, Antonella Zaccara, Alice Petrucciani, Enrico Mezzacapo, Andrea Zuniga Sierra e Patrizia Gragnan.

M.B.