Convegno sui femminicidi con Prefetta D'Alessandro e Senatrice Valente

Vicopisano 15 gennaio 2024- "Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. Violenza maschile contro le donne, un dramma sempre più attuale: perché?" Incontro pubblico al al Teatro di Via Verdi di Vicopisano, organizzato il 18 gennaio, alle 18:00 dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Consiglio per le Pari Opportunità, la Casa della Donna di Pisa, l'associazione Nuovo Maschile e Teatro InBìliko. Interveranno, oltre al Sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci, la Senatrice Valeria Valente, membro, e già presidente, della Commissione Bicamerale d'inchiesta contro il femminicidio, Maria Luisa D'Alessandro, Prefetta di Pisa, Marta Galluzzo, presidente del Consiglio Pari Opportunità di Vicopisano, Francesca Pidone, del Centro Antiviolenza della Casa della Donna di Pisa e Desiree Olianas, presidente dell'associazione Nuovo Maschile. Uomini liberi dalla violenza. Modererà l'incontro Simona Caroti, giornalista. "Un'occasione molto importante _ dice il Sindaco Ferrucci _ per confrontarci su un dramma sociale, quello della violenza maschile contro le donne, che deve essere sempre messo al centro dell'attenzione collettiva. E' il solo modo affinché le istituzioni, la magistratura, le forze dell'ordine, le associazioni, la società civile possano, costantemente, fare rete e agire in sinergia per giungere, quanto prima, al giorno in cui non si debba più parlare di abusi, di violenza e di femminicidi. Per vincere insieme questa sfida per la vita delle donne." "Come Assessora alle Pari Opportunità _-interviene Valentina Bertini -continueremo senza sosta, con il supporto del Consiglio che se ne occupa, presieduto da Marta Galluzzo, a lavorare contro la violenza, per la sua prevenzione, e per la tutela delle donne, da ogni forma di abuso. E proseguiremo nel nostro impegno con determinazione, come abbiamo fatto in questi anni, quando dopo numerosi incontri, tanta formazione e coinvolgimento della comunità, siamo arrivate a istituire, nel nostro distretto sanitario, anche uno sportello contro la violenza, in collaborazione con il il centro antiviolenza della Casa della Donna di Pisa, ne ricordo il numero, sempre attivo: 050. 561628." Il titolo del convegno è un verso della poesia dell'artista e attivista peruviana Cristina Torre-Càceres che sarà recitata da Teatro InBìliko durante l'incontro. Ingresso libero e gratuito, per informazioni: 050/796525, [email protected], www.comune.vicopisano.pi.it