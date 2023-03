Contry Club Boccadarno offre lavoro nella natura

Il Centro Ippico Country Club Boccadarno, di nuova apertura sul litorale pisano, è alla ricerca di numerose e variegate figure professionali da inserire nel proprio organico da subito. Le figure richieste spaziano da operai specializzati nel settore dell’ippica, ma anche nel campo dell’agricoltura, con una forte conoscenza dell’agricoltura e degli ortaggi, oltre a manutentori per la tenuta di circa 55 ettari. Non solo. L’agriturismo "Sottosella" facente parte del centro ippico è alla ricerca di ulteriori figure da inserire nel team: un cuoco, camerieri, lavapiatti e barman. Il contratto di lavoro per "operatori agricoli" è a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

Nonostante le occasioni di impiego che, a regola dovrebbero far gola a molti (tenendo conto dei dati non rassicuranti sul tasso di disoccupazione), anche questa nuova attività fa infatti non poca fatica a reperire personale. Considerando l’attuale contesto economico e sociale, in cui l’incontro tra domanda e offerta è sempre più difficile e le imprese hanno enormi difficoltà a reperire i giusti profili. Anche chi ha deciso di investire sul proprio territorio si trova a dover fare i conti con questa situazione "allarmante e preoccupante".

"Abbiamo realizzato questo importante investimento a Marina di Pisa, perché crediamo nello sviluppo del nostro territorio, ma purtroppo ci troviamo in una condizione che ostacola la partenza: è sempre più difficile reperire personale già formato oppure con esperienza in questo campo e quindi pronto all’inserimento lavorativo, nonostante esistano corsi professionalizzanti offerti anche da Confcommercio", spiega l’imprenditore pisano Massimo Rutinelli (Confcommercio Provincia di Pisa). "D’altro canto, è diventato un vero e proprio terno al lotto trovare personale serio e affidabile, disposto a lavorare anche su turnazione - specifica Massimo Rutinelli -. La situazione che stiamo vivendo ci preoccupa fortemente perché, nonostante l’alto tasso di disoccupazione, non siamo ancora in grado di trovare persone disposte a prendere questo impegno con serietà e professionalità. Un problema che, purtroppo, stanno vivendo anche molti altri colleghi e che sta mettendo a repentaglio la ripartenza post-Covid delle attività cittadine e del litorale, sia stagionali che fisse".

Per chi fosse interessato a candidarsi o per ricevere ulteriori informazioni può scrivere al seguente indirizzo e-mail: [email protected]

Ilaria Vallerini