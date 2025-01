Contributo affitto, pubblicato il bando: domande entro il 13 novembre

Pisa, 16 ottobre 2021 - Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa il bando relativo al contributo ordinario per l’integrazione ai canoni di locazione per l’anno 2021. Sarà possibile richiedere l’agevolazione fino al prossimo 13 novembre. Il Comune ha destinato alla misura circa 1,3 milioni di euro tra fondi comunali, regionali e statali. «Con questo bando – dichiara l’assessore al sociale Gianna Gambaccini – diamo un segnale tangibile e concreto dello sforzo messo in campo dalla nostra amministrazione a sostegno delle famiglie pisane, ancora più importante in questo periodo di difficoltà economica e sociale dovute alla pandemia. Il Covid 19 ha infatti creato enormi problematiche a molte famiglie del territorio che, a causa della drastica riduzione del proprio reddito, si sono ritrovate in seria difficoltà, se non addirittura impossibilitati, a provvedere al pagamento dei canoni di locazione. Per questo abbiamo deciso di destinare alla misura molte più risorse rispetto a quelle degli anni scorsi, arrivando ad budget complessivo di circa 1,3 milioni di euro tra risorse comunali, regionali e statali». Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il Portale dei servizi on line del Comune di Pisa, al quale è possibile accedere solamente tramite il possesso delle credenziali Spid. Chi non è ancora in possesso di Spid, potrà rivolgersi all’Urp del Comune di Pisa, in piazza XX Settembre per ottenerlo gratuitamente. A tal fine, è necessario prendere appuntamento telefonico al numero 050/910666 negli orari di apertura dell’ufficio mentre nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17 è possibile farlo anche chiamando il numero 050/910320. Chi ne è già in possesso ma ha difficoltà nella compilazione e nell’invio della domanda on line, potrà chiedere un supporto gratuito rivolgendosi ai “Facilitatori digitali”, presenti presso il Centro Polivalente San Zeno, via San Zeno n.17 e presso la Parrocchia di San Ranieri al Cep, piazza San Ranieri n.1, previo appuntamento telefonico al 050/7846982. Per ogni altra informazione relativa al bando, è possibile scrivere all’ indirizzo mail [email protected] oppure chiamare il numero verde 800-981212 tutti i giorni compresa la domenica (ad esclusione dei festivi) dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 mentre la domenica dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e con operatore virtuale al di fuori delle fasce orarie indicate.