Conti sprint, varata la giunta Latrofa fa il pieno di deleghe Fuori la Poli a sorpresa Tre donne al debutto

di Gabriele Masiero

PISA

Una settimana per varare la giunta. Schiaccia il piede sull’acceleratore il sindaco Michele Conti che ieri ha già presentato la squadra di governo dei prossimi cinque anni, nel segno della continuità nella maggioranza degli assessori e delle deleghe (e come La Nazione aveva ripetutamente anticipato in questi giorni), ma anche con qualche sorpresa dell’ultimo momento destinata a fare rumore: fuori Veronica Poli, seconda più votata nella Lega a un passo da Ziello sul quale pesava il veto del primo cittadino al doppio incarico, e dentro Giovanna Bonanno.

Conti, come ampiamente annunciato, mantiene per sé la delega al bilancio e partecipate e ci aggiunge quelle alla polizia municipale (di fatto la sicurezza) e alla protezione civile, sfilata a Raffaele Latrofa (Fdi), promosso vicesindaco e con deleghe pesantissime come i lavori pubblici, l’edilizia scolastica e sportiva, la qualità urbana, il verde, la navigabilità dell’Arno e dei canali, smart city e grandi interventi Erp. Fratelli d’Italia completa l’en plein con Filippo Bedini, che mantiene le tradizioni storiche e ottiene anche cultura e patrimonio, e Giulia Gambini (dipendente del ministero della giustizia), al suo primo incarico, che eredita dallo stesso Bedini l’ambiente e il decoro urbano e prende anche la delega alla disabilità. Massimo Dringoli (indipendente) è confermato all’urbanistica e alla mobilità, così come Paolo Pesciatini che mantiene commercio e turismo e assume anche la delega al demanio marittimo. La leghista Giovanna Bonanno rientra a sorpresa in Giunta ereditando tutte le deleghe di Veronica Poli (welfare e politiche abitative, oltre alla promozione della legalità). Infine le new entry di Pisa al centro, Frida Scarpa (sport e impianti sportive, politiche giovanili e rapporti con l’ateneo) e Gabriella Porcaro (partecipazione, decentramento amministrativo, personale e politiche del lavoro), e di Forza Italia con Riccardo Buscemi, neo assessore alla scuola e ai servizi educativi, ma anche ai rapporti con il consiglio comunale all’attuazione del mandato amministrativo e ai gemellaggi.

"E’ stata una scelta rapida ma ponderata - ha sottolineato Conti - che comprende conferme e nuovi innesti, frutto della coalizione allargata con cui ci siamo affermati alle elezioni amministrative e che rappresenta un ottimo mix di esperienza e professionalità al servizio della città. La nostra stella polare sarà il programma di mandato che i pisani hanno voluto premiare in cui sono delineate concretamente le azioni che porteremo avanti nell’interesse della comunità. Ogni assessore, insieme a me, dovrà tener fede al nuovo patto con i cittadini che ha come obiettivo di consiliatura quello di rendere Pisa una città che permetta a tutti un’alta qualità della vita, che moltiplica i servizi e offre a ciascuno opportunità e benessere". Il sindaco ha infine spiegato che "l’assetto delle municipalizzate sarà valutato in una fase successiva" e che "entro settembre sarà delineato lo statuto della nuova società pubblica che si occuperà di grandi eventi in sinergia con gli assessorati alla cultura e al turismo, sul modello di esperienze analoghe di altre città come Venezia e o Lucca".