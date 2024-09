Consegnato un alloggio in via Lomi

Un’altra casa consegnata. L’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, insieme alla presidente di Apes Chiara Rossi, ieri mattina, martedì 24 settembre, a Palazzo Gambacorti ha consegnato le chiavi di un alloggio popolare ad una famiglia in emergenza abitativa.

La famiglia è risultata assegnataria di un’abitazione in via Lomi in base alla graduatoria per il conferimento in "Utilizzo Autorizzato", rivolto a nuclei familiari e persone che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo, secondo quanto prevede la Legge Regione Toscana n. 2 del 2019.

"E’ sempre una grande poter consegnare alle famiglie assegnatarie le chiavi di una nuova abitazione", dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno. Qualche numero per il settore a Pisa.

"Sia nel 2023 che fino a questo momento del 2024 procediamo alla media di due alloggi a settimana tra assegnazioni ordinarie, mobilità ed emergenza – aggiunge l’assessore – Prosegue il nostro impegno per non lasciare indietro nessuno, in particolare le persone più fragili, un impegno notevole – conclude Bonanno – che si concretizza non solo con nuovi appartamenti ma come nel caso della famiglia di questa mattina nel riqualificare gli alloggi Erp di proprietà dell’amministrazione".