Connessi sempre e a tutti i costi o scegliere la vita?

Secondo un report del 2023 Aci-Istat la guida distratta o l’andamento indeciso sono la principale causa di incidenti stradali. L’uso scorretto del cellulare e delle cuffie è una delle maggiori fonti di distrazione e indecisione quando si guida. Con l’art. 173 del Nuovo Codice della Strada (in vigore da dicembre del 2024) l’impiego di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi, durante la guida, è stato severamente vietato dalla legge e può portare a multe molto aspre (fino a 1400 euro in caso di comportamento ripetuto in due anni) e alla sospensione della patente (da 15 giorni fino a tre mesi). Una buona alternativa, consentita dalla legge, può essere il dispositivo bluetooth perché secondo la legge l’importante è non avere le mani occupate ma tenerle a controllo del volante. L’uso di cuffie sonore è severamente vietato però, anche se ai limiti, si possono utilizzare gli apparecchi con auricolari a patto che il conducente abbia un udito adeguato a entrambe le orecchie. A questo proposito le cuffiette a conduzione ossea sembrerebbero preferibili perché non ostruiscono il condotto uditivo e così il conducente può sentire i rumori circostanti. Invece le cuffiette on-ear e over- ear ricoprono quasi tutto l’orecchio e impediscono al conducente di sentire i rumori esterni. Bisogna però ricordare che mentre si guida la cosa più importante è essere attenti a ciò che si fa e a ciò che ci circonda.