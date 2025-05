ConfSport Confcommercio Pisa: ecco il nuovo direttivo

Pisa, 8 maggio 2025 – Un gruppo compatto ed unito per affrontare le nuove sfide del futuro e per cogliere tutte le opportunità che possono nascere dal mondo dello sport. Si è tenuta presso la sede di Confcommercio Pisa, in Via Chiassatello, l'assemblea per il rinnovo del consiglio direttivo di ConfSport Confcommercio Pisa. La realtà che raggruppa gli imprenditori che operano in ambito sportivo avrà come nuovo presidente Luca Mattonai, CEO dello Studio Mattonai S.r.l, , affiancato da un gruppo di 12 imprenditori e professionisti operativi a Pisa e provincia. Rivolge “i migliori auguri al nuovo presidente e all'intero consiglio” il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.: “Siamo felici di poter contare su un nuovo gruppo di professionisti competenti, pronti a lavorare concretamente per dare voce e forza a questo settore: valorizzando le attività, offrendo supporto sulle normative e mettendo in campo iniziative che aiutino davvero a farle conoscere e crescere”. “Ringrazio tutti i membri del consiglio direttivo e l'intera Confcommercio Provincia di Pisa per la fiducia riposta nei miei confronti” il commento del presidente ConfSport Luca Mattonai: “In un ambito rilevante e strategico come quello sportivo, è fondamentale saper fare squadra e agire in modo coeso. Insieme ai miei colleghi, ci impegneremo con costanza per cogliere ogni opportunità utile alla crescita del settore. Metterò a disposizione l’esperienza maturata in questi anni di lavoro nel mondo dello sport, con l’obiettivo di contribuire concretamente allo sviluppo delle attività e delle imprese coinvolte”. Questi i componenti del consiglio direttivo di ConfSport Confcommercio Pisa. Presidente: Luca Mattonai (Studio Mattonai S.r.l) Vice Presidenti: Francesca Bufalini (Twenty Fitness Club Pisa), Marco Rossi (Swimprove); Consiglieri: Stefano Gianfaldoni (Studio Legale Giantini & Gianfaldoni), Cesare di Cesare (ASD Pallavolo Ospedalieri); Membri del direttivo ConfSport: Gabriella Gatti (Dinamik Club), Nicola Pratesi (Phisio Fit Club Fit Around), Grazia Ghimenti e Alessandro Selmi (Pisa Padel Club), Luca Ravagni ed Elena Topilskaya (Polisportiva Tirrenia), Riccardo Balzano (Rewteam SSD ARL) Mattia Torrioni (Swimprove), Roberto Fragale e Massimo Tetti (Scuola Arti Marziale Fragale).