Confesercenti, buco milionario C’è liquidatore per società di servizi

di Gabriele Masiero

Pisa

Sarà Gastone Gualtierotti Morelli il liquidatore di Consi srl, la società di servizi di Confesercenti affondata da un sovraindebitamento milionario che ha portato allo scioglimento di Confesercenti Toscana nord (con conseguente revoca del logo e del marchio da parte di Confesercenti). Ieri il dottore commercialista pisano ha ricevuto l’incarico dal tribunale per condurre l’istanza di liquidazione giudiziale della società cercando di salvaguardare il più possibili i creditori. "Consi è ancora viva - precisa Miria Paolicchi, presidente della srl - e i suoi dipendenti regolarmente al lavoro e in pari con il ricevimento degli stipendi. Il dottor Gualtierotti Morelli dovrà ora acquisire tutta la documentazione finanziaria e farsi un’idea complessiva per gestire questa fase così delicata. E’ prematuro al momento fare qualunque altra considerazione perché le prossime decisioni saranno prese dal liquidatore d’intesa con il tribunale". Sono almeno una ventina gli impiegati della società di servizi alle prese con un futuro molto incerto e pieno di nubi. Per ora non ci sono stati licenziamenti, ma solo dimissioni volontarie individuali di chi ha deciso di cogliere altre opportunità professionali. La speranza di un parziale riassorbimento arriva da un’offerta, già formalizzata con una Pec, dalla Cna di Pisa che ha mostrato interesse verso alcuni degli asset attualmente in liquidazione: toccherà al curatore valutare l’offerta. Tra i creditori di Consi ci sono soprattutto banche e fornitori, alcuni dei quali associati Confesercenti per i quali il danno subito si aggiunge alla beffa di avere visto "sparire" anche la presenza dell’associazione di categoria sul territorio.

Basti pensare ai recenti passaggi a Confcommercio di imprese storicamente associate a Confesercenti come quelle del centro commerciale naturale di Marina di Pisa o quelle che si occupano di servizi, accoglienza e ricettività nella tenuta di San Rossore. Confesercenti però, assicura il direttore regionale dell’associazione di categoria, Massimo Biagioni, "non sparisce perché essendo presente a livello nazionale sarà comunque presente con altre strutture, associati e servizi nelle province di Pisa, Lucca, ma anche a Viareggio, e Massa Carrara". La nuova sede di Pisa è in via San Martino e "la cesura col passato sarà netta".