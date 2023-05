Conferme per Galli e Niccolini

Nella gremita sala Meeting "Gran Forum" dell’Ac Hotel di Pisa, artigiani e piccoli imprenditori si sono riuniti per l’assemblea elettiva di Casartigiani per approfondire le criticità che sta affrontando la categoria e votare per il rinnovo delle cariche associative. Confermati all’unanimità Andrea Galli nel ruolo di presidente e Nicola Niccolini in qualità di vice-presidente, ai quali l’assemblea ha tributato il merito di avere ben operato. "I problemi sono tanti - ha affermato il presidente Galli –. Norme nazionali a dir poco punitive nei confronti delle piccole imprese, ritardi infrastrutturali che penalizzano il nostro territorio da risolvere urgentemente Siamo di fronte ad una seria situazione di difficoltà: prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina che ha causato la crisi energetica ed accentuati rincari di luce, gas, benzina e materie prime".