Confcommercio Pisa inaugura il nuovo Centro di Formazione

Pisa, 27 Settembre 2024 - Nuove ali per volare sempre più in alto. Mercoledì 25 settembre si è tenuta alla presenza di autorità, rappresentanti delle istituzioni, della politica e dei massimi vertici dell'associazione l'inaugurazione del nuovo Centro di Formazione e dei nuovi spazi di Confcommercio Pisa, nella sede centrale di via Chiassatello numero 67.

La casa dell'associazione di categoria leader sul territorio si amplia e si rinnova dotandosi di un nuovissimo spazio di 250 metri quadrati che ospita un innovativo Centro di Formazione, suddiviso in tre aule: Aula Carrozza, Aula Project e Aula Smart, oltre ai nuovi spazi dell'Area Sindacale e dell'Area Tecnica, dove sono collocati gli uffici del settore Assistenza alle Imprese, Igiene&Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Una soluzione all'avanguardia in grado di offrire spazi maggiormente ampi, funzionali e altamente personalizzabili per le numerose attività formative organizzate nella sede centrale di Confcommercio Pisa. Le nuove aule modulabili potranno essere infatti organizzate e disposte in base alla tipologia di corso e al numero di partecipanti, oltre ad ospitare conferenze stampa, riunioni e ogni altra attività organizzata all'interno dell'associazione.

“È veramente un orgoglio rappresentare la nostra associazione in questo momento” - le parole piene di entusiasmo del presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi - “Prendendo ispirazione dall'aquila, il simbolo di Confcommercio, oggi possiamo contare su nuove ali che ci danno lo slancio per essere sempre più forza motrice dell'economia della nostra bellissima provincia. Poter contare su un nuovo spazio di 250 metri quadri ci permetterà di fare ancora meglio quello che abbiamo fatto fino ad oggi e che facciamo tutti i giorni: incontrare persone, fare relazioni e dare supporto alle partite Iva di Pisa e di tutta la nostra provincia. Grazie alla governance del direttore Pieragnoli la Confcommercio di Pisa in 15 anni è passata da 823 associati a quasi 6mila attività, professionisti e partite Iva associati, i dipendenti che lavorano sono diventati 42 dagli 8 del 2008. Numeri che rendono l'idea della ricaduta che un'associazione può avere sul territorio. Continueremo ad essere presenti al fianco dei nostri associati che ci danno fiducia ogni giorno per dare loro una infinità di servizi e tante nuove opportunità”.

La nuova struttura si presenta con un look moderno e accattivante per offrire un'accoglienza ai massimi livelli ai propri associati, dirigenti e a tutti coloro che usufruiranno della sede situata all'interno di Corte Sanac, nel quartiere di Porta a Mare.

Una crescita degli spazi che va di pari passo con quella dell'associazione. Confcommercio Pisa rappresenta sul territorio provinciale la più grande rappresentanza d'impresa in Italia, con oltre 700mila imprese associate a livello nazionale, impegnata fin dal 1945 nella tutela sindacale e nell'offerta di servizi qualificati rivolti alle imprese, a supporto della gestione ordinaria e straordinaria dell'attività.

Dal 2008, con la guida dell'attuale Direzione, la crescita del gruppo Confcommercio Pisa è stata costante e certificata dai numeri, grazie a un management capace di portare a risultati che oggi permettono di guardare con serenità al presente e con fiducia al futuro. Un fatturato totale di oltre 4 milioni di euro, con un avanzo di gestione di 163.217 euro raggiunti nel 2023, 5.564 associati e 42 dipendenti (rispetto agli 823 associati e agli 8 dipendenti del 2008), suddividi tra Area Sindacale, Area Fiscale, Area Paghe, Area Credito, Area Tecnica (Assistenza alle Imprese e Igiene&Sicurezza nei luoghi di lavoro), Area Formazione, Area Marketing e Comunicazione e Agenzia per il Lavoro, che operano quotidianamente nelle sedi di Pisa, Pontedera e San Miniato.

Oggi Confcommercio Provincia di Pisa conta oltre 50 categorie rappresentate e costituite in consigli direttivi, con 28 sindacati di categoria, 11 territoriali e 12 Centri Commerciali Naturali. Solo nel 2023 sono stati organizzati 112 eventi, praticamente uno ogni tre giorni.

Ognuno dei settori ha mostrato numeri in crescita nel 2023. Sono 3.572 le ore di formazione erogate dall'Area Formazione, per un totale di 74 corsi e 1.936 persone formate (+ 21% rispetto all'anno precedente) tramite l'agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana. Sono state oltre 1.200 le attività eseguite dall'Area Tecnica tra documenti redatti, analisi, sopralluoghi e pratiche autorizzative (+ 19%), mentre sul fronte del sostegno finanziario alle micro, piccole e medio imprese della provincia di Pisa Confcommercio, attraverso le garanzie di CentroFidi Terziario, ha erogato credito per un importo di 15 milioni di euro, con 227 pratiche di accesso al credito e 266 domande per bandi e contributi.

Trend in crescita anche per il fatturato e il numero di aziende amministrate dall'Area Fiscale: al 31 dicembre 2023 il numero è di 434 imprese, per un fatturato di 626mila euro (+ 14%), mentre l'Area Lavoro conta 227 aziende amministrate e 11.187 cedolini elaborati (+ 23%).

L'Agenzia per il Lavoro, costituita ad agosto 2022, ha raggiunto 145 offerte di lavoro e collocato 92 persone nel suo primo anno di attività. Fervente l'attività del settore Marketing&Comunicazione, con 127 conferenze stampa e 68 trasmissioni tv e radio organizzate, 73 aziende partner e/o sponsor, 146 premiazioni e riconoscimenti consegnati nell'ultimo anno.