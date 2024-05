Confcommercio Marina rinnova le cariche: Cristiano Scarpellini nuovo presidente

Pisa, 9 maggio 2024 – Si sono tenute presso l'hotel L'Incanto di Boccadarno le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo di Confcommercio Marina di Pisa, che ha visto eleggere nella carica di presidente Cristiano Scarpellini, titolare del Bagno Marco Polo, già vicepresidente del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Pisa.

“Una giornata caratterizzata da una numerosa partecipazione e da un'elevatissima affluenza, con oltre 60 imprenditori e commercianti di Marina di Pisa giunti ad esprimere la propria preferenza - afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che esprime - I migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente e alla sua squadra” e ringrazia “la presidente uscente Barbara Benvenuti e l'intero consiglio direttivo per l'impegno e la dedizione messi in campo nel corso del loro mandato”.

“Ringrazio tutti coloro che sono venuti a votare, la presidente e il consiglio uscente e tutti i consiglieri che hanno dato la loro disponibilità per accompagnarmi in questa nuova avventura” le parole del neo eletto presidente Cristiano Scarpellini. “L'auspicio è quello di fare un buon lavoro: ripartiamo con un gruppo strutturato, con voglia di fare ed entusiasmo, provando a lasciarci alle spalle un'annata catastrofica a causa delle drammatiche mareggiate che hanno portato gravissimi danni a molte strutture e attività, compromettendo il lavoro di famiglie e imprese. Vogliamo offire una bella immagine di Marina e del nostro Litorale, proprio a partire dalle soluzioni alle principali criticità, oltre all'organizzazione di iniziative e progetti in grado di rilanciare e valorizzare sempre più Marina di Pisa”.

“Cristiano è un amico e un marinese doc, è una grande soddisfazione vederlo in questa nuova carica che rafforza ulteriormente il rapporto del Sib con il litorale, in un momento particolarmente difficile per la categoria a causa della perdurante incertezza causata dalla Bolkestein” i complimenti del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, mentre assicura la massima collaborazione la presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi. “Al presidente e all'intero consiglio esprimo le più sincere congratulazioni: siamo pronti a intraprendere un percorso in piena sinergia e unione di intenti per il perseguimento dei nostri obiettivi comuni, a partire dalla difesa, la tutela e la promozione delle piccole e medie imprese del territorio”.

Ad affiancare Scarpellini un consiglio rinnovato composto da imprenditori e commercianti di Marina di Pisa. Ecco i componenti del direttivo Confcommercio di Marina di Pisa - Presidente: Cristiano Scarpellini (Bagno Marco Polo); Consiglieri: Michele Bartoli (Edicola Bartoli Michele), Teresa Basilei (Baccano On The Beach), Simone Landi (La Nuova Marina), Virginia Pecori (Gelateria Orso Bianco), Maurizio Pieroni (Bar Il Faro), Franco Sagliocco (Enoteca Portofranco), Elena Valtriani (Bagno - Ristorante Il Grecale).