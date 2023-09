Concorso di pittura sullo sport sul litorale al via

Il 21 agosto 2004 Domenico Marco Verdigi scompariva fra le onde a Marina dopo aver salvato la vita di due bambini dal mare in tempesta. Il sacrificio di questo giovane, che aveva all’epoca 23 anni, venne premiato dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la medaglia d’oro al merito civile. Fra le iniziative più significative promosse in questi anni per ricordare la sua figura si segnala il concorso di pittura promosso dall’Associazione Dannunziana e dalla Pro Loco Litorale Pisana, con il sostegno della Fondazione Pisa e il patrocinio di Comune e Sport & Salute Pisa. Il tema del concorso, giunto alla XV edizione, sarà: "Vivere lo sport sul litorale pisano, storia e attualità". Il concorso è aperto ai pittori di qualsiasi tendenza e tecnica usata. La quota d’iscrizione è di euro 20. La consegna delle tele e di altri supporti (nella dimensione minima di 30x50 e massima di 60x80) sarà effettuata venerdì 6 ottobre dalle 14,30 alle 17 alla segreteria del premio al ristorante “Buca 19”, Cosmopolitan Golf, via delle Eriche 133, Tirrrenia, tel. 351.3354881. Qua resteranno esposte fino alla premiazione che avrà luogo alle 12 di sabato 7 ottobre negli spazi del ristorante. Le opere rimarranno di proprietà degli autori ad eccezione di quella vincitrice che rimarrà all’associazione Dannunziana. E’ gradita l’iscrizione entro il 2 ottobre alla segreteria del concorso: Delia Tongiani, 050.555381, 349.6475215 e mail [email protected]. Alle premiazioni delle prime edizioni (nella foto una passata) intervenivano anche i genitori ma entrambi sono ormai purtroppo scomparsi.