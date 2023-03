Concerti di quaresima e Pasqua

Al via i concerti di quaresima e di Pasqua, XI edizione. Torna il tradizionale appuntamento con il ciclo di concerti nel periodo quaresimale e pasquale organizzati dall’Associazione culturale il Mosaico (presieduta da Riccardo Buscemi) in collaborazione con la Compagnia di San Ranieri, grazie al contributo fondamentale della Fondazione Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa e del Comune di Cascina.

Tutti di elevata qualità musicale e originalità, sono organizzati di volta in volta in luoghi diversi della città.

Come da tradizione, i concerti sono ad ingresso libero, grazie al contributo fondamentale della Fondazione e a quelli di altri sponsor, consentendo così ai partecipanti di lasciare la propria libera e volontaria offerta per la Caritas diocesana.

Il programma comprende ben 6 concerti (oltre a una sosta nella Casa Circondariale di Pisa riservata ai detenuti).

Il Festival si apre il giorno sabato 25 marzo (Capodanno Pisano) alle 21 nella cappella di Sant’Agata con la preghiera mariana “Ab Incarnatione Christi”, con il soprano Annarita Dallamarca e il basso Pier Maria Piccini, accompagnati al pianoforte da Erminia Migliorini.

Il 2 aprile (domenica delle Palme) alle 21 nella chiesa di San Michele in Borgo l’esecuzione dello “Stabat Mater” di G.B. Pergolesi, con il soprano Federica Nardi, il contraltista Alessandro Carmignani, i “Bei Legami Ensemble” diretti da Pietro Consoloni.

Si prosegue martedì 4, martedì Santo, alle 21 con la trasferta alla Pieve di Cascina per la “Lettura della Passione di Matteo” intercalata dai mottetti polifonici della Cappella Musicale della Cattedrale diretta da Riccardo Donati. Domenica 16 aprile, alle 21 nella chiesa di San Michele degli Scalzi il Coro Mons. Cosimo Balducci diretto da Pietro Consoloni eseguirà il tradizionale “Concerto di Pasqua” dedicato al maggiore Nicola Ciardelli caduto in Iraq il 27 aprile 2006 e al M° Fabrizio Casini scomparso a causa del Covid. Domenica 23 aprile alle 17 nell’ex chiesa di Sant’Eufrasia in via dei Mille, messa a disposizione da Università – Sistema Bibliotecario di Ateneo, eccezionale esecuzione del “Concerto n°1 per pianoforte e orchestra” di Fryderyk Chopin, con Gianni Biccherini al pianoforte. Chiude il festival il "Concerto di Primavera" dell’Ensemble Ottoni e Percussioni della Filarmonica Pisana che si svolgerà Sabato 29 aprile alle 17 nel giardino della Cappella di sant’Agata. Per informazioni [email protected]