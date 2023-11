Conad Nord Ovest rinnova l’impegno a fianco di Di.Re. Torna la raccolta fondi

"Contro la violenza sulle donne c’è ancora molto da dire e da fare": è il messaggio della campagna di raccolta fondi che Conad Nord Ovest e i soci sul territorio promuovono a favore di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, l’Associazione nazionale che supporta circa 21mila donne, attraverso il lavoro quotidiano di oltre 100 Centri antiviolenza e più di 60 Case Rifugio sul territorio nazionale, in sinergia con gli enti locali. Attraverso l’iniziativa "Aggiungi 1€ alla tua spesa", attiva da oggi a domenica in tutti i punti vendita Conad Nord Ovest i clienti avranno l’opportunità di contribuire alla causa. Aggiungere un1 euro alla spesa diventa un gesto di grande solidarietà ed il ricavato verrà interamente devoluto a 35 centri antiviolenza. In Toscana il sostegno andrà ai centri antiviolenza di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Prato, Pistoia, Siena, Massa Carrara, Livorno e alla nostra Casa della Donna di Pisa. "Rinnovare il nostro impegno a sostegno delle donne vittime di violenza, supportando attivamente la loro battaglia per l’eguaglianza e la libertà, si rende oggi più che mai necessario" dichiara Roberto Toni, Presidente di Conad Nord Ovest".

"Siamo molto contente di questa iniziativa di Conad Nord Ovest – dichiara Antonella Veltri, presidente D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza –. E’ un segnale importante, che arriva anche dalla risposta positiva che i clienti hanno dato lo scorso anno".