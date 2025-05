Commemorazione e deposizione della corona

Si è svolta ieri mattina, in piazza Martiri della Libertà, la cerimonia per la Giornata nazionale della Legalità, nel 33° anniversario della strage di Capaci, in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. L’iniziativa è promossa dal Comune di Pisa, assessorato alla legalità. Davanti all’Edicola della Legalità sono intervenuti l’assessore Giovanna Bonanno, il presidente del Tribunale Beatrice Dani, il presidente della Provincia Massimiliano Angori e Federica Ciardelli, presidente dell’associazione “Nicola Ciardelli”, che gestisce l’Edicola. Presenti anche studenti delle scuole Fibonacci, Fascetti e Matteotti, premiati per i progetti svolti in classe. Al termine, è stata deposta una corona all’albero della legalità. Bonanno ha ricordato il valore del sacrificio di Falcone e invitato i giovani a costruire una società più giusta attraverso piccoli gesti quotidiani.