Coltano: torna il Festival 110 hertz tra natura e cultura.

Pisa- 8 luglio 2022 . Coltano accende i riflettori sull’integrazione tra i popoli, nella perfetta sinergia tra arte, spettacolo e natura.

Torna per tre giorni il Festival 110 hertz, alla sua seconda edizione, organizzato dall’Associazione Binario Vivo, con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Code per Curiosi, The Events, Pro Loco di Coltano e Chicchi d’Uva.





Da mesi posto all’attenzione mediatica per questioni legate alla gestione del territorio e alle polemiche che ne sono derivate, il borgo pisano vuole emergere per le sue caratteristiche più peculiari: la cornice naturale prima di tutto, ma anche la storia e gli aspetti culturali che lo riguardano da vicino: lo ha spiegato chiaramente l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani, soddisfatto nell’aver dato spazio alle associazioni private e all’impegno che queste dedicano al nostro territorio.



Il fine settimana dal 15 al 17 luglio si celebreranno i 111 anni dall’inaugurazione della Stazione radiotelegrafica Guglielmo Marconi; proprio da Coltano infatti è partito il primo segnale ad onde lunghe che ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare.

L’idea di un evento che unisce musica e politica, in una prospettiva di integrazione tra i popoli, è quello che ha dato vita all’iniziativa, ha sottolineato Carlo Scorrano direttore del Festival, che punta a far tornare la tematica della Pace in primo piano.



La radio al centro quindi, con una trasmissione live “Good Morning Coltano”, realizzata grazie al supporto tecnico d Michele Neri di We radio di Bologna, con la presenza del Prof. Filippo Giannetti, docente di Telecomunicazioni dell’Università di Pisa e presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione marconi Labs Coltano. Molte le web radio che prenderanno parte al progetto, coordinate da Code per Curiosi APF, l’associazione no profit, rappresentata da Anna Esthdal, che si occupa di arti performative nelle zone rurali, remote, periferiche.



Ma tanti saranno gli eventi collaterali: presentazioni di libri al Circolo Arci, trekking nel parco, teatro, yoga, visite libere al museo della radio di Villa Medicea, dove esporranno anche due artisti contemporanei attivi nel nostro territorio. Uno spazio sarà riservato anche al divertimento e alla fantasia dei più piccoli: ogni giorno dalle 19 alle 22 spettacoli con i clown e gli artisti di strada, giocolieri e cantastorie, bolle di sapone.

A suggellare la multipotenzialità degli eventi la presenza al festival di una mostra di fotogiornalismo curata dall’associazione Lumen: lo spazio all’attualità si intreccia alla perfezione con le tematiche principe dell’evento, un ritrovato piacere nel condividere momenti, esperienze, passioni, con un occhio alle questioni sociali di rilievo.

Alessandra Alderigi