Colpo alla banca con la benzina: "Datemi i soldi o brucio tutto"

E’ entrato in banca con una bottiglietta di benzina e un accendino. "Dammi i soldi o brucio tutto". Ed è andato diretto verso la stanza del direttore. Rapina ieri mattina poco dopo le 11 alla Bcc Fornacette di via Niccolini, a pochi passi da piazza del Duomo. All’interno, oltre ai dipendenti, in quel momento c’erano anche i clienti. L’uomo con tranquillità ha spiegato al direttore che voleva essere accompagnato alla cassa e doveva consegnargli il denaro disponibile in quel momento. Altrimenti avrebbe sparso il carburante la banca a cui poi avrebbe dato fuoco. "C’è una persona fuori dalla filiale ad aspettarmi – ha aggiunto – E’ pronta a intervenire se non esco a breve".

Alla fine, il personale ha mantenuto la calma e il colpo si è concluso in poco tempo senza feriti. L’uomo non aveva infatti armi ma solo la bottiglia del carburante dentro una busta con la quale ha minacciato i presenti. E’ stato consegnato il denaro e il rapinatore è uscito con 1500 euro. Rapina riuscita solo per pochi minuti. Poco dopo, intorno alle 11.30, infatti, sul posto sono arrivati gli agenti del Corpo Guardie di città per il servizio organizzato e consueto di trasporto valori e corrispondenza tra le filiali della Banca di Pisa e Fornacette.

Subito è stata avvisata la polizia che è arrivata per i rilievi.

Le indagini. Si stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere della vidoesorveglianza sia dell’istituto di credito, sia delle strade vicine per capire il percorso fatto da chi ha agito. E’ probabile che fossero in due: uno è entrato all’interno e uno ha effettivamente atteso all’esterno, pronto a intervenire nel caso arrivase qualcuno. Si stanno ascoltando anche i testimoni per la ricostruzione dell’identikit.

Si cerca nel mondo di chi ha già perecedenti specifici grazie anche alle indicazioni di chi era presente. Nessun danno e, per fortuna, nessun ferito.

