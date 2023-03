Cnr, al via da Pisa la Fondazione Fair Oltre 114 milioni per 350 ricercatori

Pisa diventa il fulcro da cui dipenderà il destino dell’intelligenza artificiale dell’intero Paese. Si è tenuto al Cnr pisano, l’evento di lancio del partenariato esteso sull’Intelligenza artificiale "Future Ai Research" (Fair), finanziato con 114,5 milioni di euro dal Ministero dell’università e della ricerca nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il partenariato esteso Fair, coordinato dal Cnr, coinvolge 350 ricercatori provenienti dai 25 partner dell’iniziativa. A questo primo nucleo di scienziati si aggiungeranno altri 150 ricercatori a tempo determinato e cento dottorandi che verranno assunti per lavorare sul progetto, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il partenariato costituisce una rete di ricerca diffusa sul territorio da Nord a Sud e comprende quattro enti di ricerca (Cnr, Fondazione Bruno Kessler, Infn, e Iit), 14 università e sette aziende (Bracco, Deloitte, Expert.ai, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Lutech, STMicroelectronics).

Come previsto dal bando, il partenariato si basa sul modello "Hub & Spoke" dove l’hub è l’entità legale incaricata di coordinare e gestire l’intero partenariato, mentre gli spoke sono i soggetti (università o enti di ricerca) che coordinano le attività di ricerca. L’Hub di Fair è una fondazione di partecipazione con sede proprio al Cnr pisano, mentre i dieci spoke del partenariato sono distribuiti geograficamente nelle diverse regioni italiane: cinque al nord (Torino, Milano, Trento, Genova e Bologna), due al centro (Pisa e Roma) e tre al sud (Bari, Cosenza e Napoli).

Ciascuno spoke è caratterizzato da una specifica area tematica, con l’obiettivo di affrontare le sfide della ricerca per realizzare un’intelligenza artificiale incentrata sull’uomo, sostenibile, sicura, inclusiva e affidabile. L’obiettivo è creare attorno a Fair un ecosistema di aziende ed enti della PA interessati ad utilizzare i risultati scientifici prodotti dalla attività della fondazione. Sono già oltre 100 le aziende che hanno espresso il loro interesse ad aderire all’ecosistema Fair mentre a livello della PA hanno manifestato, tra gli altri, l’interesse a partecipare: Regione Toscana, Regione Puglia, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Consob, Ministero beni culturali, Sogei e Istituto superiore di sanità. A metà progetto, cioè dopo 18 mesi, si stima che saranno coinvolte circa 300 aziende, per arrivare a fine progetto a oltre 600. Fair comprende nel suo piano di azione, l’approccio inclusivo e l’interdisciplinarietà, con la valorizzazione delle eccellenze diffuse nella comunità scientifica nazionale grazie allo stanziamento fondi specifici destinati al Sud e alla ricerca femminile. Fair conta di coinvolgere nel progetto, entro la fine del partenariato, il 33% di donne, un dato considerevole se teniamo presente che nella comunità scientifica italiana dell’Intelligenza artificiale le donne sono circa il 20%. Alla presentazione di Fair c’erano la presidente Maria Chiara Carrozza ed il presidente della Regione, Eugenio Giani che ha detto: "A Pisa è nato l’internet italiano, sempre qui si celebra ormai da oltre dieci anni l’Internet festival; è giusto quindi che il futuro dell’intelligenza artificiale, passi da qui, per lo sviluppo della Regione e del Paese tutto".