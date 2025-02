Cna per i giovani. Al via i corsi di "Sprint"

Formazione, opportunità, sbocchi professionali ma anche seconde chance e contrasto concreto alla dispersione scolastica. Copernico, l’agenzia formativa di CNA Pisa, in prima fila nel campo della formazione e degli sbocchi occupazionali. Sono aperte le iscrizioni - e c’è tempo fino al 17 febbraio - per prendere parte al progetto SPRINT, il percorso formativo finanziato con le risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientrante nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

"Non siamo i soli - entra nei dettagli il direttore di Copernico, Roberto Maurella -, Collaborano con noi anche altre istituzioni locali, tra cui l’Unione Valdera, Itinera Servizi alle Imprese S.r.l., IM.O.FOR Toscana, AIM srl, Arnera Società Cooperativa Sociale, Acli Provinciali di Pisa e Lucca e Acli Service Pisa srl. Le opportunità sono per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Nello specifico le iscrizioni sono aperte solo fino al 12 febbraio per i corsi di formazione professionale e fino al 17 febbraio per i laboratori di sviluppo personale. Ogni corso è stato progettato per rispondere a specifiche esigenze di mercato e per offrire percorsi di crescita personale e professionale. Grazie a un approccio pratico e innovativo, SP.RI.N.T. creare un ponte tra i partecipanti e le realtà lavorative del territorio".