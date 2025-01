Clioscopio Focus sul presente

Riprende anche nel 2025 il ciclo di dibattiti e presentazioni “Clioscopio” – I problemi del Presente lo sguardo della Storia, organizzato dalla Domus Mazziniana e dall’Associazione Mazziniana Italiana, in collaborazione quest’anno con il Comitato pisano per la storia del Risorgimento e dell’età delle rivoluzioni. Il ciclo si propone di far incontrare studiose e studiosi di diversa formazione e sensibilità incontro ad alcuni temi cruciali per l’attualità offrendo lo ‘sguardo lungo’ della Storia per superare il presentismo che caratterizza il dibattitto pubblico quotidiano e offrire una ‘messa in prospettiva’ della contemporaneità.

Il ciclo si aprirà venerdì 31 gennaio con la discussione del volume di Fulvio Cammarano, ordinario di storia contemporanea all’Università di Bologna, L’inquietudine costituente. Saggi di Storia politica, Pisa, Pacini, 2024. A discutere con Cammarano saranno Emanuela Minuto (Università di Pisa) Marco Manfredi (Università di Pisa; CPRR) e Giovanni Mennillo (Università di Pisa).

Gli incontri proseguiranno con la discussione dei volumi di Alfio Mastropaolo, professore emerito di Scienza Politica all’Università di Torino, Fare la guerra con altri mezzi. Sociologia storica del governo democratico, Bologna, il Mulino, 2024 (10 febbraio); Ettore Cinnella, già docente di Storia dell’Europa Orientale all’università di Pisa, Storia e leggenda della Rus’ di Kiev, Pisa, Della Porta, 2024 (4 marzo) e si concluderà l’11 marzo con la discussione del volume di Francesco Benigno, ordinario di storia moderna alla Scuola Normale Superiore, La storia al tempo dell’oggi, Bologna, il Mulino, 2024.

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Domus Mazziniana di Pisa (via Massimo d’Azeglio 14) a partire dalle 17.30.

Intanto oggi alle 18 appuntamento con il saggio "Malinowski e l’idea della reciprocità nel diritto" di Federica Martiny. All’iniziativa, curata dal Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura dell’università di Pisa (Cidic) in collaborazione con la Pisa University Press e la Domus Mazziniana, interverranno insieme all’autrice, Federica Martiny, i docenti Tommaso Greco e Fabio Dei, rispettivamente professori ordinari di Filosofia del diritto e di Antropologia culturale dell’ateneo pisano; ad introdurre la presentazione il professor Pietro Finelli, direttore della Domus Mazziniana.