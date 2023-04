Classe II E "Toniolo", Pisa

La nostra nuova compagna di classe, Yelyzaveta, arrivata dall’Ucraina, ci ha raccontato come funziona la sua scuola. In Ucraina si può scegliere di seguire le lezioni in due diverse fasce orarie: dalle 9 alle 15 oppure dalle 12 alle 18.

La scuola solitamente comincia il 1° settembre e finisce il 25 maggio. Ci sono poi tre pause di due settimane: in autunno (ad ottobre), a Natale e a Pasqua.

Il totale di ore settimanali è di 36 mentre da noi in Italia sono 30. In Ucraina si va a scuola dal lunedì al venerdì. In Italia alcune scuole seguono da lunedì a sabato, altre da lunedì a venerdì. Ogni lezione in Ucraina dura 45 minuti a cui seguono 15 minuti di pausa.

Durante la lezione gli studenti solitamente per 30 minuti ascoltano la spiegazione degli insegnanti e i restanti 15 fanno degli esercizi.

Non tutti i giorni però gli studenti seguono le lezioni per lo stesso numero di ore: si va dalle sei alle otto ore al giorno. Le materie sono molto simili alle nostre con alcune differenze.

Al posto di tecnologia, i ragazzi seguono falegnameria e le ragazze lezioni di cucito.

Per quanto riguarda la storia, un’ora è incentrata sulla storia mondiale e un’ora sulla storia ucraina. In Ucraina studiano 5 ore a settimana la lingua inglese e come seconda lingua polacco o tedesco. Le ore settimanali di ucraino sono quattro. Anche le ore di matematica sono quattro, cui si aggiungono due ore di fisica e due ore di scienze.

Le ore di scienze motorie sono tre, mentre all’arte e alla musica sono dedicate rispettivamente un’ora e un’ora. Nell’ora di musica, a differenza dell’Italia, non si suona uno strumento ma si fa storia della musica e a volte canto. Non è previsto l’insegnamento della religione.

In Ucraina le scuole medie durano cinque anni, quindi la scelta della scuola superiore arriva più tardi. Anche in Ucraina, come in Italia, gli edifici scolastici spesso sono di vecchia costruzione anche se molti di essi sono stati ristrutturati.

Le aule sono dotate di digital board e personal computer. All’interno dell’edificio della scuola ci sono anche una piscina con gli spogliatoi, un mini teatro e un’area riservata agli alunni dove è possibile giocare all’aperto.

La scuola ospita anche un punto vendita dove comprare cibo e bevande.

Gli studenti vengono valutati attraverso interrogazioni e compiti in classe, come da noi, ma i voti vanno da 1 a 12. La scuola ha una biblioteca mentre i libri scolastici vengono dati in prestito agli studenti, che li restituiscono alla fine dell’anno.