Cinque Mercoledi di emozioni tra musica e scienza

Debutta a Pisa Cinque Mercoledì di Emozioni, inedito e originale format tra arte e scienza per investigare le intime basi emozionali prodotte dal binomio vino&musica. Organizzato dall’Associazione musicale sinestesica, dal Cinema Arsenale e dal progetto Prin-Pnrr Cantina5.0, vede il coinvolgimento di aziende vinicole toscane e friulane, nonché di produttori tipici locali. Per cinque mercoledì (5 e 26 febbraio, 26 marzo, 30 aprile e 21 maggio), nella sala Sammartino del Cineclub Arsenale gli spettatori potranno indossare degli specifici sensori (smartwatch o cardiofrequenzimetri), configurati per misurare lo stato emozionale e cimentarsi con una degustazione di vini alla cieca (le etichette saranno presentate solo dopo la degustazione, per non influenzare il degustatore). La musica live di un trio jazz, con artisti di primo piano come Michela Lombardi, Nino Pellegrini, Giacomo Riggi e altri che si alterneranno in ogni serata.