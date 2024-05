Cinque dipendenti Aoup conseguono il Master di II livello in Lean Healthcare Management

Continua il percorso professionalizzante in Lean Healthcare Management per i dipendenti Aoup, altri 5 dei quali hanno concluso l’iter con la discussione della tesi di Master di II livello all’Università di Siena (dove questo tipo di formazione si tiene da ormai 10 anni). A questa edizione hanno presentato il proprio progetto di miglioramento lavorativo Elena Lucaccini, medico dell’Unità operativa Organizzazione servizi ospedalieri, con tesi su: “Cambiamento climatico - Analisi ed ottimizzazione del processo di rilevazione e restituzione degli esiti dell'indagine di clima organizzativo in Aoup” (tutor aziendale la direttrice generale Silvia Briani); Paola Bilancieri, assistente amministrativa nella segreteria della Direzione aziendale con tesi su: "Piantiamo Lean nel Nuovo Santa Chiara – Processo di dematerializzazione del flusso della comunicazione interna nella segreteria della Direzione Aoup" (tutor aziendale: Antonella De Vito, collaboratrice amministrativa professionale (con incarico di funzione di tipo organizzativo nel supporto alla gestione del budget) nell’Unità operativa Controllo di gestione; Claudia Calderini, referente infermieristica dipartimentale del Dipartimento cardio-toraco-vascolare, con tesi su: "Nuovo Santa Chiara in Cisanello – Diamo spazio a chi sei - Strategia di ottimizzazione degli spazi ambulatoriali per il trasferimento del nuovo ospedale" (tutor aziendale: Francesca Dinelli, medico della Struttura alta sorveglianza per il NSC); Valeria Lodovichi, infermiera nell’Unità operativa di Farmaceutica e politiche del farmaco, con tesi su: "Simuler…"Emo": simulazione di planning condiviso tra Farmacia e Oncoematologia in Aoup (Tutor aziendale: Ielizza Desideri, direttrice dell’Unità operativa di Farmaceutica e politiche del farmaco); Maria Luigia Volpe, anestesista nell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione cardiotoracovascolare, con tesi su: "Monitoraggio e sicurezza in anestesia con BIS INDEX" (tutor aziendale: Rocco Donato Damone, direttore dell’Unità operativa Organizzazione servizi ospedalieri). Ogni progetto finalizzato a ottimizzare i processi clinici, sanitari e amministrativi si è ispirato alla metodologia del lean thinking, eliminando gli sprechi e rimuovendo tutto quanto è di intralcio alla creazione del valore tramite cambiamenti organizzativi, operativi, strategici e culturali. Il responsabile del Lean team aziendale in Aoup è l’ingegnere Jacopo Guercini, direttore dell’Unità operativa Controllo di gestione. Il master è per dirigenti, operatori sanitari, responsabili di progetti di efficientamento o neolaureati e integra le tecniche del lean management al project management e all’operation management per guidare in ogni azienda processi di miglioramento continuo delle performance e dei risultati.