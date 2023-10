Cinque denunce in pochissime ore

I carabinieri del

Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno denunciato 5 persone. Una sottoposta alla misura della detenzione

domiciliare, non trovata in casa, due che, in Corso Italia erano gravati dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa e uno per inosservanza degli obblighi derivanti della sorveglianza speciale; un’altra per rapina impropria: ha minacciato vigilante con bottiglia. E una positiva all’alcol alla guida.