Cinema e teatro al mare Relax e divertimento baby

"Cerco l’estate tutto l’anno, e all’improvviso eccola qua" recitava una famosa canzone di Adriano Celentano, raccontando in versi quello che accade ogni anno con l’arrivo della stagione delle vacanze ai genitori di bambini di tutte le età: la scuola in pausa, il tempo che si dilata, la ricerca di qualcosa da fare per intrattenere piacevolmente i più piccoli. Il nostro territorio non manca di organizzare iniziative divertenti e alla portata di tutti. A Cascina è partita pochi giorni fa la rassegna "In Paese sotto le stelle", grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e Pro Loco Cascina, un ciclo di sette spettacoli nelle diverse frazioni ad ingresso gratuito: magia, marionette, cabaret, vernacolo e barzellettieri per far divertire i partecipanti. Il 28 luglio al Circolo Arci Casciavola "Peter Pan insegue Trilly". Spostandoci sul litorale torna il tradizionale appuntamento con il "Teatrino del Sole" a Marina di Pisa, nel Giardino delle scuole Viviani fino al 30 luglio, con compagnie teatrali di burattini e pupazzi da tutta Italia. Il fascino senza tempo delle marionette incanta ancora i più piccoli, i prossimi spettacoli con titoli tradizionali: La bella addormentata (il 217), La fame di Arlecchino (il 287) e a chiudere Fagiolino pescatore (il 48).

Originale e sicuramente innovativo il cinema sulla spiaggia organizzato dal bagno degli Americani a Tirrenia. "Siesta Cartoon", realizzato con Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica, propone alle 14,30 film proiettati sul grande ledwall sotto l’hangar dello stabilimento (in viale del Tirreno 8). Prossimo appuntamento oggi pomeriggio con "Il Libro della giungla". Una soluzione piacevole e divertente per i piccoli può essere la piscina: nel territorio pisano il complesso "La fornace" di Colignola, oltre ad essere attiva con spazi all’aperto, organizza anche da alcuni anni campi solari per bambini di diverse fasce d’età, abbinando il nuoto ad altre attività, come laboratori musicali e ricreativi, hokey e attività circensi. E martedì 25 luglio, alle 21, per adulto, famiglie con bambini (6-14 anni) in occasione della rassegna “Le Notti dell’Archeologia”, il Museo delle Navi Antiche di Pisa, in collaborazione con il Museo degli strumenti di Fisica e Ludoteca Scientifica di UniPi, ospita l’evento "E le stelle stanno a guardare. La navigazione nell’antichità". Info: 050 47029.

Alessandra Alderigi