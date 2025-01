Ciclismo: Pisa è arrivo di tappa del Giro d’Italia, le strade interessate, date e percorso

Pisa,17 gennaio 2025 – Il primo momento spettacolare e significativo di Pisa con il Giro d’Italia sarà il 29 gennaio quando mancheranno 100 giorni all’arrivo della corsa previsto per martedì 20 maggio con la cronometro individuale di 28 km e 600 metri che porterà i corridori da Piazza Napoleone a Lucca a Piazza Duomo ai piedi della Torre dei Miracoli.

La sera del 29 gennaio ci sarà una serata speciale con l’illuminazione straordinaria in rosa della Torre pendente. Saranno presenti alcuni ex campioni del pedale come il due volte campione del mondo e olimpionico Paolo Bettini e Fabiana Luperini, una delle più belle campionesse del pedale che ha avuto il ciclismo italiano.

La manifestazione sarà animata anche dalla presenza di un centinaio di atleti di spinning che arriveranno da tutta Italia e che si esibiranno prima dell’accensione in rosa della Torre.

Ci saranno sicuramente altre iniziative come una mostra fotografica che celebrerà il primo passaggio da Pisa del Giro nel 1925 e quelli successivi.

A tale proposito il Comune di Pisa rivolge un invito a quanti conservano immagini e ricordi del legame tra il Giro d’Italia e la città, per il loro invio, al fine di poter allestire una mostra dal titolo “100 anni di passione”.

Reso noto anche quello che sarà il tracciato cittadino della cronometro del 20 maggio una volta che i corridori avranno raggiunto la città. Interessate alla gara viale Condotti, via Calcesana, via Volpi-Largo Monasterio, via Garibaldi, via Santa Marta, quindi il primo superamento del fiume Arno al Ponte della Fortezza, per proseguire su Lungarno Galilei, quindi nuovo attraversamento dell’Arno al Ponte di Mezzo. Da lì i corridori percorreranno Lungarno Pacinotti, quindi via Santa Maria per fare ingresso in piazza del Duomo.

E’ in fase di costituzione anche il Comitato Organizzatore che appronterà il programma di tutti gli eventi da fine gennaio al giorno in cui il Giro farà tappa a Pisa. Nella mattina di venerdì intanto la presentazione alla stampa dell’evento sportivo con il sindaco Michele Conti, l’assessore allo sport Frida Scarpa, il presidente dell’Opera Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli, l’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone. Tra i convenuti alla cerimonia anche Barbara D’Onza e Francesco Sivieri di Fispin Academy.

“Il Giro d’Italia che abbiamo riportato a Pisa come arrivo di tappa dopo 45 anni non è solo un grande evento sportivo, ma anche un vetrina importante – ha detto il sindaco Conti – per la nostra città e per tutto il territorio. Si tratta del primo passo di una strategia più complessiva che dà il via alla seconda mission della Pisamo non solo come braccio operativo sul team mobilità ma anche gestione grandi eventi”.

Grande orgoglio espresso anche da Andrea Maestrelli presidente dell’Opera Primaziale Pisana. “La nostra piazza diventa contenitore di una grande iniziativa di rilievo nazionale e deve continuare a rappresentare il punto di catalizzazione degli eventi cittadini come il Giro d’Italia, che porterà tre giorni di festa per tutta la città”.

L’assessore allo sport Frida Scarpa ha ricordato “il lavoro intenso svolto per ottenere questa tappa che rappresenta un’opportunità unica per promuovere la città e il territorio. Gli sponsor potranno avere un ruolo centrale e la cronometro offre maggiori spazi per le pause televisive nella trasmissione in mondovisione”.

Onore ed orgoglio sono stati espressi durante la cerimonia di questa mattina anche da Marchio Macchia dell’Università di Pisa, delegato del rettore per i rapporti con il territorio e da Andrea Bottone amministratore unico di Pisamo. Il Giro torna nella città della Torre Pendente dopo 45 anni ed anche l’ultima volta che avvenne nel 1980, il giorno era il 20 maggio e fu anche in quella occasione una cronometro individuale con partenza da Pontedera.

Il giorno prima c’era stato invece l’arrivo della Parma-Marina di Pisa con il successo del toscano Dante Morandi in volata su Martinelli. La cronometro dalla Città della Piaggio a Pisa, fu invece firmata dal danese Jorgen Marcussen con 14” sul francese Bernard Hinault che avrebbe vinto alla fine quel Giro, mentre terzo giunse Knudsen a 48”.

Nei 45 anni trascorsi da quel giorno ci sono stati solo passaggi di tappa. L’ultimo nel 2015 con la tappa Montecatini Terme-Castiglion della Pescaia vinta dal velocista tedesco Andrè Greipel, poi alcuni anni senza la corsa rosa che tornò a sfiorare la città (il passaggio avvenne dalla zona di San Giuliano Terme per proseguire poi verso la Valdera) lo scorso anno in occasione della frazione da Viareggio-Torre del Lago a Rapolano Terme.