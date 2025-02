Chiuso ristorante di via Cattaneo: "Scoperte gravi violazioni igieniche"

Un quartiere dove le sarracinesche abbassate sono ormai tante. Dove i cartelli "vendesi" o "affittasi" sono altrettanti. In una strada, quasi centrale, via Cattaneo, dove ci sono stati problemi di spaccio. In questi giorni i carabinieri del Nas di Livorno, durante dei controlli sulla sicurezza alimentare, hanno svolto un intervento in un ristorante-bar di cucina etnica la cui gestione è cambiata da appena due settimane. I militari hanno disposto la chiusura immediata del locale. Il titolare dell’esercizio, un cittadino di origini extracomunitarie, è accusato di "gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie".

Durante l’ispezione, la cucina e il magazzino sono stati trovati in "condizioni precarie", con "sporco diffuso, residui di lavorazioni pregresse, unto e incrostazioni su pavimenti e attrezzature".

Un controllo congiunto con il personale dell’Azienda Usl Toscana nord- ovest: è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti, per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Maxi multe per il titolare: sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro.

"Tanti i locali chiusi – afferma Niko Pasculli, presidente del comitato di quartiere – Occorre ripristinare il decoro. Serve un piano di riqualificazione e commerciale con cui si rilanci la zona, invogliando i giovani ad aprire locali con prodotti magari tipici, grazie anche ad agevolazioni, per valorizzare il territorio. Un grazie ai Nas e all’Asl per l’intervento che ha portato alla chiusura dell’attività".

Anche il consigliere comunale Capogruppo Sinistra Unita per Pisa- Avs, Luigi Sofia, ha invocato di recente: "Un piano per il rilancio del commercio locale, con incentivi e progetti che rendano il quartiere un luogo vivo e attrattivo, a dispetto dei tanti locali sfitti che hanno svuotato la zona come in Via Cattaneo che non è inerme dal declino della zona".

A. C.