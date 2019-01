Pisa, 31 gennaio 2019 - Sbarrato definitivamente, con barriere in cemento, un cavalcavia della Firenze-Pisa-Livorno. L'infrastruttura era già chiusa, ma mezzi e pedoni passavano lo stesso, superando le transenne mobili. Adesso nessuno passerà più, visto le pesanti barriere in cemento che sono state installate.

Resta caldissimo il tema infrastrutture, dopo la tragedia del ponte Morandi a Genova e i controlli che si sono svolti anche in Toscana per verificare la stabilità delle strutture. E' stato il Comune di Pisa ad informare della chiusura definitiva con un comunicato. Il ponte si trova nella zona sud est della città e serve appunto per superare l'importante arteria stradale che collega Livorno, Pisa e Firenze.

Il cavalcavia si trova in via Vicinale dei Vignoli, a Sant'Ermete. Una chiusura di emergenza: sembra infatti che il ponte abbia delle carenze strutturali. All'ingresso del ponte sono state sistemate barriere di cemento corredate di illuminazione e segnaletica.

Il sovrappasso, che secondo quanto appreso era stato chiuso al traffico già nel 2014, collega una strada vicinale ad appezzamenti di terreno utilizzati a fini agricoli ed era attraversato sostanzialmente da mezzi agricoli e trattori. La chiusura dell'infrastruttura non crea quindi alcun disagio al traffico veicolare del quartiere né del resto dell'area sud est cittadina.