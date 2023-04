Chiude la scuola De André "Calo di natalità e iscritti"

di Ilaria Vallerini

Chiude la scuola dell’infanzia Fabrizio De André di Cisanello. E’ il calo delle iscrizioni, collegato direttamente al crescente tasso di denatalità, a mettere in crisi il “sistema scuola“ cittadino. Ad annunciare la prossima chiusura del plesso scolastico, facente parte dell’Istituto comprensivo “Galilei“, è la dirigente scolastica Rossana Condello. "Purtroppo non abbiamo raggiunto la soglia di iscrizioni necessaria per la formazione di due sezioni come consuetudine perciò il prossimo anno scolastico 2023-2024 dovremo trasferire i nuovi bambini iscritti in altri plessi dell’istituto comprensivo, mentre i bambini che già frequentano il ’De André’ resteranno in classe insieme e saranno trasferiti alla materna ’Puccini’ pressoché adiacente". Condello spiega che la decrescita di iscrizioni è stato un processo graduale. "La ’De André’ è nata come costola della scuola ’Parmini’ in un periodo di crescita della natalità in città. Purtroppo nel corso degli anni abbiamo registrato un’inversione di rotta con numeri sempre più ridotti. Le nostre classi hanno la capacità di ospitare fino a 28 bambini, mentre la nostra scuola viaggia ad una media di circa 18 alunni che è il minimo per formare una classe. Ora è fondamentale per la nostra scuola riuscire ad assorbire nel nostro organico i due docenti delle ’De André’ - conclude Condiello - in modo che il taglio della sezione non comporti la perdita di due posti di lavoro". L’indicazione dell’amministrazione riguardo alla destinazione dell’edificio comunale dice l’assessore uscente alle politiche educative Sandra Munno "sarà quella di poterlo destinare a servizio dei bambini più piccoli. La chiusura della scuola purtroppo è legata alla denatalità. La nostra amministrazione ha lavorato in modo da aiutare le giovani famiglie e sostenerle attraverso incentivi alla natalità che si traducono in sostegni economici e servizi all’infanzia".

Sui social sta già girando la notizia della chiusura tra le famiglie. "Per quanto possa sembrare impossibile, in un momento di mancanza di strutture per l’infanzia, ci è piombata addosso la decisione ormai presa dall’alto di chiudere definitivamente la scuola dell’infanzia De Andé, storica istituzione nel quartiere di Cisanello - scrive un utente sul gruppo Facebook ’Semplicemente mamma’ -. La motivazione è che non ci sarebbero iscritti! Mi sembre incredibile anche dirlo. Dovrebbe far notizia l’inaugurazione di nuove scuole e non la chiusura!".