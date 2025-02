Check up del patrimonio arboreo, attivato in via sperimentale un Tree-Talker

Comune di Calci, in accordo con la Nature 4.0 - impresa innovativa fondata dal professor Riccardo Valentini dell’Università della Tuscia di Viterbo -, da alcune settimane, in via sperimentale e gratuita, ha installato su di un albero all’interno del paese un Tree-Talker. strumento che raccoglie un insieme di sensori miniaturizzati a basso consumo in grado di monitorare in continuo molti dati e parametri, fra i quali il vigore vegetativo la crescita diametrale del tronco, la velocità del flusso linfatico, l’angolo di inclinatura del tronco in tre direzioni ortogonali, la temperatura e l’umidità dell’aria e la CO₂ assorbita. I dati rilevati dai sensori, inviati in continuo ai computer del servizio tecnico del Comune e, per uno studio più approfondito, allo Sportello di Agricologia di Calci, permetteranno di capire lo stato di salute della pianta ed eventuali rischi di cedimento, fornendo preziose indicazioni circa l’impatto degli eventi climatici sul territorio. Al termine dei 4 mesi di sperimentazione gratuita, l’amministrazione valuterà se dotarsi o meno di uno o più Tree Talker, da installare su alcuni alberi del paese. In questi giorni, inoltre, l’amministrazione sta procedendo con la manutenzione delle alberature del consistente patrimonio comunale, in particolare alle zone di via Rosselmini, via Calcesana, via Poggio della Propositura e La Cagnola.