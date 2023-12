"Che grande emozione". Mika canta e incanta gli ospiti del gran gala per il ‘PalaTodisco’

Da "Relax, Take it easy" a "Grace Kelly" fino a "We are golden", ieri sera al gala d’inaugurazione del palazzo dei congressi Todisco, l’ospite a sorpresa, il cantautore Mika, ha dato spettacolo per quasi un’ora al termine della cena. Una ‘prima’ in grande stile del nuovo palazzo costruito in tempi record a San Giuliano Terme in via di Palazzetto dalla Todisco Group. Dopo il taglio del nastro e la cena di gala, il cantautore libanese naturalizzato britannico, Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr. si è esibito in un grande show musicale per celebrare il traguardo della società, nella sontuosa sala conferenze davanti a tanti ospiti ed è durato quasi un’ora nella quale la star si è esibita in undici dei suoi brani più celebri. "Sono contento di essere qui a parlare in italiano davanti ad una platea di italiani" ha detto, spiegando di essere appena tornato da Parigi dove ha scherzato "facevano -5 gradi, qua a Pisa invece è una sauna". Mika ha voluto sottolineare come per lui fosse la prima volta nella città della torre pendente. "Non ero mai stato a Pisa – ha ammesso dal palco – è un’emozione essere qui". Dal palco del Pala Todisco il cantante ha anche lanciato un messaggio contro il bullismo, Mika ha particolarmente a cuore la tematica e, come raccontato in più occasioni, è stato vittima di bullismo durante l’adolescenza. "Da piccolo mi dicevo di essere fatto d’oro – ha detto Mika ai presenti prima di cantare la canzone che ha scritto proprio ispirandosi al suo passato –, e che avrei cantato vestito di rosa senza paura". Per San Giuliano e per tutto il territorio, il nuovo centro congressi si dimostra essere una grande occasione. "Abbiamo fatto tanto – ha detto Donato Todisco -, ma questo centro è la cosa che più mi ha emozionato. Un’opportunità che si può estendere all’intera provincia, con importanti ricadute economiche per il territorio".

Enrico Mattia Del Punta