Certosa Festival, omaggi al papa e a Mascagni

Certosa festival, come ogni anno, uno dei suoi appuntamenti alla spiritualità: venerdì 15 nella Pieve dei Santi Giovanni ed Ermolao di Calci omaggio a Papa Francesco con lo spettacolo "La leggenda dei tre compagni, prima vita del santo di Assisi". Lettura drammatica a cura di Salvatore Ciulla (voce recitante) e musiche di Antonio Ciulla eseguite dall’autore. Si ricorda che non è necessaria la prenotazione, l’ingresso è gratuito e l’inizio degli spettacoli è fissato per le 21.15. La cosiddetta Leggenda dei tre compagni (Angelo, Leone e Rufino), o Legenda trium sociorum, è la più importante delle biografie non ufficiali di Francesco d’Assisi. Giovedì 21 settembre nel Teatro Valgraziosa, l’omaggio a Pietro Mascagni con lo spettacolo "Mascagni tra parole e musica" un concerto lirico nel quale il grande compositore labronico parlerà attraverso le sue lettere e la sua biografia. Le voci sono quelle di Silvia Pantani, soprano, e Vladimir Reutov, tenore, accompagnati al piano dal M° Gianni Cigna. Fulvio Venturi, musicologo e saggista, uno dei maggiori esperti di Mascagni, sarà la voce narrante.