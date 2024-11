Cerimonia posticipata a domani per la Festa delle Forze Armate

Il Comune di Vecchiano, con la collaborazione della Filarmonica Senofonte Prato, celebra domani la festa delle Forze armate. "Come da tradizione commemoriamo l’anniversario della fine del primo conflitto mondiale e celebriamo la giornata dedicata all’Unità d’Italia e alle Forze Armate – afferma il sindaco Massimiliano Angori. –. Quest’anno celebriamo questo anniversario in un clima in cui i conflitti stanno scuotendo l’Europa e il Medio Oriente, ribadendo comunque l’importanza di valori quali pace e democrazia, e contemporaneamente omaggiando tutti coloro che hanno combattuto e sacrificato le loro vite proprio in nome di tali valori, sanciti anche dalla nostra Costituzione".

Il Comune di Vecchiano ricorderà dunque il 106esimo anniversario, insieme all’associazione locale combattenti e reduci, tutti coloro che hanno perso la vita nelle guerre a difesa della patria e della libertà. La cerimonia pubblica si svolgerà con una funzione civile e una religiosa domani alle 12 al Monumento ai Caduti a lato del palazzo comunale.

Oltre ai saluti istituzionali a cura del sindaco Massimiliano Angori, l’evento prevede anche intervento e benedizione a cura del parroco di Vecchiano Don Renato Melani.