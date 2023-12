Cerimonia per i 100 anni dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Pisa, 15 dicembre 2023 - Il15 dicembre l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa - Lucca - Massa Carrara ha festeggiato il centesimo anniversario della pubblicazione del più antico Albo professionale presente presso la sede dell'Ordine, risalente all'anno 1923. Questo è un traguardo importante per l'intera categoria professionale e mette in evidenza le profonde radici storiche sulle quali si basa l'odierna attività professionale di Dottori Agronomi e Dottori Forestali, attività che fu oggetto di una prima regolamentazione "moderna" con il R.D. 25.11.1929 n, 2248 e oggi è normata - con numerose e sostanziali innovazioni in punto di competenze - dalla L. 07.01.1976 n. 3 e successive modifiche e integrazioni. E' significativo che in questo anno 2023 ricorra anche il centesimo anniversario dell'approvazione del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 sul "vincolo idrogeologico", che con grande lungimiranza dettava norme tutt'oggi in vigore per la salvaguardia dei terreni agricoli e boscati, per la prevenzione del dissesto e per la tutela delle zone montane e collinari. Solo poche settimane fa i luttuosi eventi alluvionali che hanno interessato la zona della Val Bisenzio hanno evidenziato l'importanza di una corretta cura e gestione del territorio per il mantenimento, il ripristino e il miglioramento delle opere di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria realizzate proprio sulla base delle norme di cui al R.D.L. 3267/1923. Con le modifiche introdotte dal nuovo ordinamento approvato con L. 3/1976, il campo di azione di Dottori Agronomi e Dottori Forestali si è notevolmente ampliato, andando a spaziare dal "classico" ambito agricolo e forestale fino ai piani zonali, urbanistici e paesaggistici, alle opere di sistemazione e ripristino ambientale, alla tutela del suolo e delle acque, alla pianificazione territoriale e ai piani ecologici, alla progettazione di costruzioni in ambito rurale e civile, alla progettazione degli invasi idrici con paramento in terra e molto altro ancora. Cento anni di storia documentata per l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa - Lucca - Massa Carrara hanno rappresentato l'occasione per guardare al futuro pensando alle esperienze del passato per una migliore gestione dell'ambiente e del territorio, nonché degli ambiti agricoli e forestali e dei relativi processi produttivi, anche con riferimento all'importante settore dell'igiene degli alimenti e della trasformazione dei prodotti. L'Ordine ha deciso di celebrare in modo adeguato la ricorrenza con una cerimonia che si è tenuta alla "Villa del Gombo" al Parco di San Rossore in Pisa il giorno 15 dicembre con la partecipazione del Presidente Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali - dottore agronomo Mauro Uniformi, del Vice Presidente dottore agronomo Renato Ferretti e del Segretario dottore agronomo Gianluca Buemi. Era presente anche la "past president" dottore forestale Sabrina Diamanti. Hanno preso parte all'evento anche il Presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza Pluricategoriale - dottore agronomo Stefano Poeta e i Consiglieri dottore agronomo Andrea Costanzo e dottore agronomo Alberto Bergianti, così come il Presidente della Regione Toscana, ai Presidenti degli Ordini Professionali delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, i Comandanti territoriali dei Carabinieri Forestale e i rappresentanti del mondo politico regionale e nazionale con incarichi e competenze relativi all'ambito rurale - forestale - paesaggistico. Nell'occasione della cerimonia, sono stati consegnati attestati di benemerenza agli iscritti all'Ordine di Pisa - Lucca - Massa Carrara con oltre 40 anni di anzianità di iscrizione.

