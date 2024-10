Centro sportivo: "Pd favorevole al progetto"

"Il Partito Democratico è a favore del centro sportivo". A sostenerlo è Davide Rizza, segretario del circolo del Partito Democratico di Porta a Lucca, Porta Nuova, Gagno, I Passi. "La maggioranza – scrive Rizza – parla di ambiguità e reputa ‘grottesco’ l’atteggiamento del Partito Democratico, ma quelle che poniamo come circolo di quartiere sono questioni reali da affrontare seriamente. Il Pd, come ribadito da Biondi e Trapani, ha votato a favore della realizzazione del centro sportivo. Non solo: si parla della variante stadio ma in quel caso il voto contrario del mio partito fu a causa del tema moschea, strumentalmente legato a quell’atto e abbiamo visto com’è andata a finire".

Rizza argomenta ancora "inoltre la variante stadio andava presentata dopo la redazione del Pef da parte della società. Insomma, spiace che il dibattito sia finito con l’accusa di cercare visibilità. Il progetto del centro sportivo è stato di fatto modificato, con nuovi costi, e l’auspicio è che andrà a compimento, e su questo non c’è mai stato alcun dubbio". Per il segretario del circolo del Partito Democratico di Porta a Lucca, Porta Nuova, Gagno, I Passi

Pd "le questioni concrete sono quelle su cui mi voglio concentrare e spero che possa arrivare un contributo da parte di tutti, più che cercare divisioni o lanciare accuse, queste sì, grottesche. Vogliamo parlare delle associazioni, dell’integrazione del centro con la vita dei quartieri, della viabilità".