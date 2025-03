Cavalli Il fascino della storia

Premi Thomas Rook e Andreina, ovvero il fascino della storia. Le due poule in programma oggi a San Rossore, entrambe al 58° anno di vita, sono condizionate sui 1600 dal cui esito possono uscire nomi utili per la carriera classica come nel passato talvolta è accaduto. Nel Rook un cavallo sembra poter dominare il campo, quel Kebir che ha vinto il Criterium di Pisa; è della partita anche il vincitore del Goldoni, Conformist, ma sulla carta il Criterium ha un rating superiore. Anche il premio Andreina, corsa per femmine, ha un paio di soggetti con un palmares di tutto rispetto avendo militato in Listed e anche in Gruppo: Bubuz e Selfish. Ed è a loro che affidiamo il pronostico.

Come detto, le due corse danno il là definitivo alla grande stagione dei puledri che inizia, come sappiamo, con il premio Pisa. E se le femmine hanno cominciato a evitare questo scomodo confronto con i maschi (l’ultimo loro successo fu con Genevien nel 1987), potranno distinguersi nel ben dotato premio Allegria per sole femmine nello stesso giorno del premio Pisa. Ad arricchire il programma festivo ci sono altri motivi di non trascurabile portata. A cominciare dal premio Avis - Memorial Alessia Franchini, Handicap Limitato sui 1750 metri, che celebra il ruolo fondamentale di un’associazione benemerita accanto al ricordo di una giornalista morta per una malattia ancor giovane età. Fra le sette femmine al via Gris Celebre sembra avere il ruolo di favorita. Non mancherà la maiden che brillerà di storia poiché è dedicata a Ildo Tellini, un trainer pisano che seppe affacciarsi con numerosi successi alle categorie ‘classiche’, compresi tre successi nel premio Pisa.

Dieci al via, qualche importato, qualche debuttante, e favori del pronostico per Kahu visto in grande ordine. Il programma si completa con il ricco handicap che porta il nome di uno dei più fedeli sponsor della riunione pisana (il premio Grassini Impianti, metri 1200, con Scalea favorita) e con il 4° Gran Premio di Primavera dell’anglo-arabo, un 1750 metri che è un lusso per la categoria. Nell’ambito delle iniziative per il pubblico di ogni età questo pomeriggio riserberà una piacevole sorpresa a grandi e piccini. I membri dell’associazione del Cavallino di Monterufoli e dell’Asino Amiatino faranno conoscere al pubblico di San Rossore i bellissimi esemplari delle due razze raccontandole in tre uscite, compreso un carosello in costume. Uno spettacolo da non perdere. Sette corse in programma, si inizia alle 14,20; questi i nostri favoriti: I corsa: I Saw What, Le Bagarre; II: Kahu, Atomic Girl, Hachi; III: Gris Celebre, Nisida; IV: Kabir, Conformist; V: Scalea, Nunu, Hurricane Glory; VI; Bubuz, Selfish, Mammami; VII: Beniamino, Fauda, Fastidio da Clodia.