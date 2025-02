Case popolari, nuovo palazzo in via Socci

Nasceranno tredici nuovi alloggi popolari in via Socci a Sant’Ermete. È il risultato della vittoria del Comune di Pisa a un nuovo finanziamento della Regione, grazie al quale sarà demolito uno dei vecchi edifici popolari di Sant’Ermete in via Rubattino e verrà ricostruito un nuovo alloggio Erp nell’area di via Socci. Grazie al contributo della Toscana - pari a 1.57 milioni di euro -, a cui l’Amministrazione aggiunge una compartecipazione finanziaria di 1.4 milioni, sorgeranno 13 nuovi alloggi popolari.

Un risultato che soddisfa molto il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Raffaele Latrofa che ha spiegato come "ancora una volta viene premiato il lavoro di progettazione e di ricerca di finanziamenti pubblici che l’amministrazione di Pisa riesce a intercettare per realizzare opere a beneficio dei cittadini, soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Ringrazio Apes per la collaborazione e per il lavoro di progettazione avviato, che adesso entra nel vivo e porterà all’affidamento dei lavori entro la fine del 2025, con realizzazione dell’opera prevista entro la fine del 2027". Un’occasione di rilancio per il quartiere di Sant’Ermete perché, come ha fatto sapere l’assessore a lavori pubblici e grandi interventi Erp, si tratta "di un finanziamento che ci siamo aggiudicati per il quartiere di Sant’Ermete, presentando un progetto che mira a un aumento dell’offerta abitativa all’interno del quartiere, all’aumento qualitativo e quantitativo dei servizi con funzione sociale, prevendendo anche tre alloggi destinati a persone con disabilità, attraverso il recupero della volumetria già esistente. Il progetto prevede infatti la demolizione di uno dei blocchi delle vecchie case popolari ormai in stato di degrado, peraltro già liberato dai residenti e quindi pronto per essere demolito".

Latrofa aggiunge che la demolizione del vecchio edificio del villaggio rientra "all’interno degli interventi previsti dal Masterplan di Sant’Ermete che stiamo portando avanti per riqualificare l’intero quartiere. Alle opere si aggiunge inoltre la risistemazione degli spazi attualmente occupati dal vecchio fabbricato, che verranno riqualificati e adibiti a verde attrezzato, andando a incrementare la dotazione di aree pubbliche destinate alla socialità nel quartiere. Sulla base del finanziamento ricevuto, abbiamo rimodulato il progetto insieme ad Apes e agli uffici tecnici della Regione e abbiamo stanziato la compartecipazione del Comune di 1,4 milioni di euro, in modo da coprire il costo totale per la realizzazione del nuovo edificio, che verrà costruito nella nuova area di via Socci dove - conclude il vicesindaco - si trovano già altri due edifici popolari e dove è stato realizzato nel 2024 il ‘Bosco dei sogni’ dedicato ai nuovi nati".