Case popolari: bando per la nuova graduatoria

Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato il bando per la nuova graduatoria delle case popolari. È possibile presentare le domande fino al 19 dicembre entro le 23.59 (termine perentorio pena esclusione dal Bando). Informazioni e moduli per fare domanda sono disponibili sul sito del Comune. "Da tempo avevamo in animo di aggiornare le graduatorie delle case popolari – sottolinea l’assessore Francesco Corucci – La casa è un diritto sulla cui attuazione incidono numerosi fattori e le istituzioni devono lavorare per mettere a disposizione il loro patrimonio permettendo a chi si trova in emergenza abitativa di poter accedere ad un alloggio pubblico. Per fare questo stiamo cercando nostre risorse economiche così da accompagnare questa procedura con l’azione di recupero e manutenzione del patrimonio esistente". "Faremo di tutto – ha aggiunto Di Maio – per mantenere quella sicurezza sociale costruita in questi anni, nonostante dal governo non arrivino gli aiuti necessari, come ad esempio per i contributi all’affitto: il nostro non è un Comune ricco e sostenere questo sforzo non è mai scontato".