Cascina, una camminata per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Cascina 24 novembre 2023- Oggi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato una camminata con letture per informare, sensibilizzare e prevenire la violenza di genere. Il ritrovo dei partecipanti (hanno aderito numerose associazioni cascinesi, oltre al Comune e la Cpo di Vicopisano) è alle 18.30 davanti alla Biblioteca Comunale (Viale Comaschi 67): il percorso terminerà davanti al Municipio dopo aver attraversato Corso Matteotti. Tutti i partecipanti sono invitati a portare una candela e a indossare un indumento rosso. “Stiamo attraversando un periodo particolare – spiega Irene Salvini, presidente della Consulta per le Pari Opportunità e la non discriminazione – e purtroppo la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne arriva in un momento drammatico dopo la barbara uccisione di Giulia Cecchettin. Questo ci deve spingere a riflettere ancor di più sul tema della violenza sulle donne che, dati alla mano, non accenna a diminuire. Dobbiamo riuscire ad informare e sensibilizzare tutta la società: solo così possiamo sperare di uscire da questa spirale di violenza, fisica e psicologica, di cui sono vittime le donne”.