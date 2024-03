Cascina, un incontro sulla digitalizzazione dei negozi di vicinato

Cascina 7 marzo 2024- Martedì 12 marzo la Biblioteca comunale Peppino Impastato ospiterà un incontro dal titolo “La digitalizzazione del negozio di vicinato”, organizzato dall’amministrazione comunale con le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti e rivolto a tutti i commercianti cascinesi (inizio alle 14.30). “Questo incontro – spiega l’assessora al commercio Bice Del Giudice – nasce dopo uno dei tanti tavoli di concertazione che portiamo avanti con le associazioni di categoria e i commercianti. Generalmente le nostre riunioni sono suddivise per zone, mentre questo è un appuntamento cui speriamo possano partecipare i commercianti di tutto il comune perché il tema è attuale e interessante, concentrato su una esigenza ormai imprescindibile: la digitalizzazione anche dei negozi di vicinato”. Un appuntamento per valutare la possibilità di mettere in campo progetti di formazione per le piccole imprese e i negozi di vicinato sul tema della digitalizzazione, le opportunità dell’intelligenza artificiale e il corretto utilizzo dei social network. “Quello del 12 marzo sarà un primo incontro interlocutorio – aggiunge Bice Del Giudice – nel quale raccoglieremo input e punti di vista dei commercianti che parteciperanno, per poter poi costruire con maggiore consapevolezza un ciclo di incontri successivi che possano consentire all’amministrazione comunale, con il supporto delle associazioni di categoria, di veicolare i commercianti verso questo ambizioso traguardo”.