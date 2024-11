Cascina si prepara per la giornata contro la violenza sulle donne

Cascina, 20 novembre 2024 - Venerdì 22 si apre a Cascina la settimana di appuntamenti ed eventi che ruotano intorno alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” (25 novembre). “Nel corso del nostro mandato – ha detto il sindaco Michelangelo Betti – abbiamo sempre dato importanza all’organizzazione di iniziative per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Andiamo dai progetti organizzati con le scuole alle attività pensate dall’associazionismo, tenendo al centro l’importanza di un necessario cambiamento di mentalità: oltre alla violenza fisica, ci sono infatti distorsioni create da una società basata su prospettive maschiliste che vanno contrastate con corretti strumenti di prevenzione”.

“Dall’analisi delle informazioni fornite dal Centro Antiviolenza Casa della Donna di Pisa notiamo un continuo aumento delle donne che si rivolgono ai CAV – ha aggiunto Giulia Guainai, assessora alle pari opportunità – e da qui capiamo l’importanza della capillarità, sul territorio, di punti di ascolto qualificato come lo sportello attivo nel nostro comune il mercoledì mattina. A fianco di questa attività risulta di fondamentale importanza l’attività portata avanti dalle scuole del nostro territorio: educare alle differenze è il presupposto essenziale affinché si inneschi un cambiamento culturale utile a contrastare il fenomeno della violenza di genere. Un ringraziamento alla Consulta per le Pari Opportunità e alle associazioni del territorio sempre pronte per le attività di sensibilizzazione”.

Il primo evento in calendario si terrà dunque venerdì alle 17.45 alla Biblioteca Comunale di Cascina, con una mostra degli elaborati a cura degli studenti e delle studentesse dell’IC Borsellino dal titolo “Stop alla violenza sulle donne”. Questo appuntamento è riservato a studenti, studentesse e famiglie. Il calendario proseguirà sabato 23 alle 17.30, sempre alla Biblioteca, con “La cattiva educazione - Parole e Azioni contro la violenza di genere” a cura dell’Associazione Lungofiume. Un evento aperto alla cittadinanza, con ingresso libero fino ad esaurimento posti: prenotazioni al 3398269696.

Due le iniziative in programma per lunedì 25 novembre per la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, riservate agli studenti e alle studentesse. Alle 9.30 nei locali dell’IC Borsellino ci sarà la presentazione dei lavori svolti dagli alunni e dalle alunne nel progetto “Stop alla violenza sulle donne”, mentre alle 10 all’istituto De André si terrà l’esibizione delle classi con il progetto “No violence rhapsody”.

A chiudere il calendario saranno altri due appuntamenti, che andranno in scena mercoledì 27. Alle 17.30 nella Sala del Consiglio Comunale di Cascina ci sarà la presentazione del libro “Eco e Narciso - una storia diversa: un percorso di rinascita psicologica e spirituale” di e con Angela Giacovelli, presidente di CenVit, in collaborazione con la Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione di Cascina. A seguire, alle 18.45, con ritrovo davanti al Municipio di Cascina, si svolgerà la fiaccolata contro la violenza di genere organizzata in collaborazione con la Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione di Cascina. Entrambi gli eventi sono aperti alla cittadinanza.