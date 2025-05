Cascina, modifiche al servizio degli autobus in vista della Fiera di Cascina

Pisa, 27 maggio 2025 – Per consentire lo svolgimento della annuale “Fiera di Cascina”, su disposizione del Comune di Cascina, vengono attuati da Autolinee Toscane alcuni provvedimenti al traffico, tra i quali il divieto di transito in viale Comaschi e via Tosco Romagnola tra via Nazario Sauro e via Comaschi a Cascina (PI). Il servizio bus subirà modifiche dalle ore 7:30 fino al termine dell’arco orario di servizio di martedì 27 maggio 2025.

In particolare:

Linea 190 e 180 “tratta Pisa → Cascina → Pontedera”.

Percorso regolare su via Tosco Romagnola fino alla rotatoria di intersezione con via Nazario Sauro (rotatoria Torre Eiffel) destra SP31 via Nazario Sauro (NO CASCINA CENTRO) con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con SS67bis Arnaccio, sinistra SS67bis Arnaccio con prosecuzione fino all’intersezione con via Tosco Romagnola in località Fornacette, destra via Tosco Romagnola in direzione → Fornacette → Pontedera;

Linea 180 e 190 “tratta Pontedera → Cascina → Pisa”

Percorso regolare su via Tosco Romagnola fino all’intersezione con SS67bis Arnaccio, sinistra SS67bis Arnaccio (NO CASCINA CENTRO) con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con SP31 (Giovanni Calzature) destra SP31 con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con via Tosco Romagnola (rotatoria Torre Eiffel) sinistra Tosco Romagnola, percorso regolare in direzione → Pisa;

Linea 190 “tratta Pisa → Cascina → Pisa”

Percorso regolare su via Tosco Romagnola fino alla rotatoria di intersezione con via Nazario Sauro (rotatoria Torre Eiffel) inversione di marcia rotatoria, sosta tecnica fermata Via Sant’Ilario in direzione → Pisa con rispetto orario di transito, percorso regolare;

Linea 141 “tratta Lugnano → Cascina → Lugnano”

NO CASCINA ISTITUTO D’ARTE

CORSE CON DESTINAZIONE CASCINA: provenendo da Lugnano percorso regolare su via Nazario Sauro fino all’intersezione con via Tosco Romagnola (Torre Eiffel) inversione di marcia rotatoria, percorso regolare in direzione → Lugnano;

CORSE CON DESTINAZIONE CASCINA ITC: provenendo da Lugnano percorso regolare su via Nazario Sauro fino all’intersezione con via Tosco Romagnola (Torre Eiffel) prosecuzione su via Nazario Sauro SP31 con percorso regolare in via Fosso Vecchio (CASCINA ITC) prosecuzione in direzione → Lugnano;

Linea 181 “tratta Lavoria → Cascina → Lavoria”

NO CASCINA ISTITUTO D’ARTE

Percorso regolare fino a Cascina ITC, da via Fosso Vecchio a sinistra su via Nazario Sauro SP31 in direzione → Lavoria;

Linea 182 “tratta Fornacette → Cascina → Fornacette”

NO CASCINA ISTITUTO D’ARTE

Percorso regolare su via Tosco Romagnola fino all’intersezione con SS67bis Arnaccio, sinistra su SS67bis Arnaccio (NO CASCINA CENTRO) con prosecuzione fino alla rotatoria di intersezione con SP31 via Nazario Sauro, destra SP31 via Nazario Sauro in direzione → Cascina ITC → via Fosso Vecchio a sinistra su via Nazario Sauro SP31, sinistra SS67bis Arnaccio con prosecuzione fino all’intersezione con via Tosco Romagnola in località Fornacette, destra via Tosco Romagnola in direzione → Fornacette → Pontedera