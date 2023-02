Cascina, gli appuntamenti della settimana tra cultura e spettacolo

Una settimana di eventi a Cascina

Cascina, 6 febbraio 2023- Nell’ambito della rassegna “Tra Memoria e Ricordo”, mercoledì 8 febbraio alle 10.30 la Biblioteca Comunale Peppino Impastato ospiterà “Stella Stellina, la notte si avvicina”, uno spettacolo teatrale di e con Debora Mattiello rivolto alle bambine e ai bambini delle scuole primarie del territorio e organizzato in collaborazione con l’Anpi di Cascina. L’evento sarà tenuto in modalità on-line, in modo da permettere a tutte le scuole di partecipare.



La settimana di eventi proseguirà poi con ‘Cascina Incontra’ giovedì 9 alle 17.30, quando in biblioteca Gianluca Giunchiglia presenterà il libro dal titolo “Giorni di sole”. Interverranno Alessandro Scarpellini, Francesca Migliani e Giuseppina Francesca Nieddu.

Venerdì 10, invece, per il ‘Giorno del ricordo’, alle 18 in biblioteca ci sarà l’incontro con la professoressa Ilaria Vietina dal titolo “Viaggio sul confine difficile”.

A chiudere la settimana sarà, domenica 12 febbraio, l’appuntamento di Casciavola tra piazza La Pira e via Brodolini con ‘Il carnevale dei bambini con le giostre’, che andrà in scena tutte le domeniche fino al 26 febbraio.

Fino al 13 febbraio sarà poi possibile visitare, in biblioteca comunale, la mostra fotografica di Selene Porcaro dal titolo “Il Peso della Speranza” a testimonianza del viaggio di Selene ad Auschwitz e Birkenau. La mostra è inserita nell’ambito della rassegna “Tra Memoria e Ricordo” organizzata in collaborazione con ANPI Cascina.