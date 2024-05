Il nostro mare è eccellente. La classifica Arpat 2024. Balneazione da 10 e lode

PISA

È ripartito, con il mese di aprile, il monitoraggio delle acque toscane di balneazione, che proseguirà fino alla fine di settembre. Per il 2024 con l’unica eccezione della foce del fiume Morto, su cui vige il divieto permanente di balneazione per motivi igienico sanitari, tutte le spiagge del litorale pisano, da Calambrone fino a Marina di Vecchiano, presentano una qualità dell’acqua classicata come eccellente per la balneazione, in un quadro complessivamente migliorato in tutta la costa toscana dove sono ben 277 le aree in cui sarà (anzi, per i meno freddolosi è già) possibile fare il bagno, una in più rispetto all’anno precedente. Su queste aree, infatti. l’Agenzia regionale per la protezione ambiente, effettua per tutta la stagione misure e prelievi delle acque, analizzando due parametri microbiologici, Escherichia coli ed enterococchi intestinali, indicatori della qualità igienico sanitaria per la tutela della salute dei bagnanti. on Decreto 6667/2024 la Regione Toscana ha stabilito la classificazione di queste aree, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato da Arpat la scorsa estate e nelle tre stagioni precedenti.

Prima dell’inizio di ogni stagione, infatti, alle acque di balneazione è attribuita una delle 4 classi di qualità valide in tutta Europa: eccellente, buona, sufficiente, scarsa. l monitoraggio per rilevare l’eventuale fioritura dell’alga potenzialmente tossica Ostreopsis ovata inizierà nel mese di giugno; i prelievi e le analisi saranno effettuati con frequenza mensile nei mesi di giugno e settembre e ogni 10-15 giorni a luglio ed agosto (intensificata in caso di fioritura). E per quanto riguarda il mare di fronte alle nostre spiagge (che anche sulla base di questi parametri riceveranno il prossimo 14 maggio le conferme della bandiera Blu), il voto è 10 e lode. Eccellente a Tirrenia Nord, San Rossore, Bicchi, Tirrenia Sud, Calambrone, Tirrenia Centro, Marina di Pisa Sud, Marina di Pisa spiaggia libera, Marina di Pisa via Repubblica Pisana, Marina di Pisa via Crosio, litorale di San Giuliano Terme, Foce del fiume Serchio e Marina di Vecchiano. Vietata, ma solo perché si tratta di aree portuali e quindi per non creare intralcio alla navigazione, la balneazione alla foce di Calambrone e nel porto di Pisa. Una curiosità, benché vietata per altri motivi, è classificata come "eccellente", anche, da questo punto di vista la qualità dell’acqua del "mare di Pontedera", i laghi Braccini.