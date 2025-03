Cascina, borseggiatrice seriale arrestata dai carabinieri. Ha oltre 20 denunce di furto

Cascina (Pisa), 31 marzo 2025 – I carabinieri di Cascina ( Pisa) hanno arrestato una donna straniera di 25 anni per furto aggravato in un supermercato del posto. Secondo quanto emerge dalle indagini, intorno alle ore 15:10, di sabato scorso (30 marzo) la 25enne avrebbe approfittato di un momento di distrazione di una cliente intenta a fare la spesa. Con un gesto rapido, la giovane avrebbe sottratto il portafoglio dalla borsa che la signora aveva momentaneamente lasciato incustodita sul carrello. Il tentativo di allontanarsi indisturbata dall'esercizio commerciale è stato però vanificato dalla prontezza dei carabinieri, che, allertati, sono riusciti a bloccare la ladra proprio all'uscita del supermercato.

La refurtiva, è stata interamente recuperata dai militari e immediatamente restituita alla legittima proprietaria, che ha potuto così rientrare in possesso dei propri effetti personali. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che la donna arrestata non era nuova a questo tipo di reati. Infatti, dal 2021 al 2024, risultano a suo carico più di 20 interventi delle forze dell'ordine per il medesimo reato di furto in diverse città italiane. La 25enne è stata quindi arrestata, e su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, dopo la convalida dell'arresto, è stata rimessa subito in libertà, senza disporre alcuna misura nei suoi confronti.