Casciavola ostaggio del cantiere: "Ma da giorni nessuno ci lavora. Disagi e negozi costretti a chiudere"

Casciavola ostaggio del cantiere con i lavori iniziati e poi subito fermati. A denunciarlo è la commissaria della Lega di Cascina, Maria Pia Morella. "Da una settimana – sottolinea Morella – si è aperto un cantiere stradale, ma dopo il primo giorno di attività, i lavori si sono fermati e l’area è rimasta transennata, senza alcuna presenza operativa".

"Questa situazione – denuncia l’esponente leghista – sta provocando gravi disagi: da un lato agli automobilisti, costretti a procedere a senso unico alternato, e dall’altro ai commercianti della zona, per la difficoltà di accesso ai vari negozi, la carenza di parcheggi e il traffico congestionato. Alcuni esercenti mi hanno riferito che, se il disagio dovesse protrarsi, rischiano di dover chiudere: il loro fatturato si è già ridotto di oltre il 50%".

"È accettabile che un cantiere possa rimanere aperto per giorni senza che nessuno vi lavori? – continua Morella – Non sarebbe doveroso pretendere dalle ditte incaricate una gestione più efficiente, che minimizzi i disagi per cittadini e attività economiche?". Altra criticità è secondo la commissaria della Lega cascinese, la "totale mancanza di comunicazione riguardo all’interruzione dell’acqua prevista per oggi, di cui abbiamo notizia solo tramite una testata online".

"Mi è stato detto - chiude Morella – che l’informazione è disponibile sul sito del gestore idrico, ma non possiamo certo aspettarci che i cittadini monitorino tutti i giorni i siti dei fornitori di servizi per sapere se resteranno senza acqua o corrente. Il Comune ha il dovere di informare i cittadini in modo tempestivo e chiaro, utilizzando i propri canali istituzionali. Ma sul sito ufficiale, ma non vi è traccia di alcuna comunicazione in merito".