Casartigiani in assemblea "Dare voce alle imprese"

"Diamo voce ai nostri associati penalizzati dalla crisi economica, in particolare dal caro-energia e dal forte incremento inflazionistico, dall’aumento dei tassi di interesse che stanno rendendo terribilmente complicato il già complesso e dispendioso accesso al credito: abbiamo oltre ottocento associati tra artigiani e piccoli imprenditori che operano in tutti i settori: manifatturiero e dei servizi, artistico e restauro, estetica, trasporti, alimentare e ristorazione, attività turistiche e quanto collegato al turismo", è questo lo spirito espresso dal presidente Casartigiani Andrea Galli, in vista dell’assemblea di artigiani e piccoli imprenditori di Casartigiani, chiamati a discutere dell’attualità e dei tanti problemi che interessano la categoria domenica 21 maggio presso l’Ac Hotel di Pisa (inizio ore 10).

Costo del lavoro, apprendistato professionalizzante, salario minimo e accesso al credito saranno i temi centrali dell’appuntamento insieme a tanti altri di stringente attualità come contratti, politiche attive e alternanza scuola lavoro.

La stringente questione delle infrastrutture sarà poi un’altra delle questioni che varranno trattate con una "esortazione alle istituzioni locali a realizzare interventi infrastrutturali strategici e mi riferisco in particolare alla superstrada Fi-Pi-Li e al potenziamento del collegamento ferroviario Livorno-Pisa-Firenze per avvicinare la Toscana costiera a quella interna".

"E poi c’è il grande l tema della ‘porta’ della Toscana sull’Europa e sul Mondo: l’aeroporto di Pisa Galilei – aggiunge Galli –. In questo senso chiederemo con forza che venga riconosciuto concretamente e una volta per tutte il ruolo strategico dell’aeroporto Galilei quale porta di accesso per la Toscana da parte della Regione".

Il vice-presidente Nicola Niccolini sottolinea poi "l’importanza di una riflessione a livello settoriale grazie ad un lavoro di ricerca condotto da docenti universitari che renderanno più interessante l’incontro".

"Partiremo dall’artigianato in prospettiva storica’ con il professor Cini del dipartimento di Scienze politiche di Pisa, per poi proseguire con il ‘Ruolo dell’artigianato e della piccola impresa’, presieduto dalla professoressa Bonti, vicedirettrice del dipartimento di Economia e management dell’Università di Pisa", spiega Niccolini. Infine, Galli e Niccolini ricordano che "gli artigiani e i piccoli imprenditori rappresentano oltre il 90% del nostro tessuto imprenditoriale". "Nonostante i periodi di crisi, hanno sempre creato ricchezza, nuova occupazione, garantiti la crescita e lo sviluppo", concludono